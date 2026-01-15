Chile acaba de conseguir algo que parecía imposible: eliminó a España, creadora del formato Kings League, y se metió en la final del Mundial de la disciplina.

La selección nacional tuvo que sufrir hasta el último momento para vencer al combinado español, igualando 5-5 en los 40 minutos reglamentarios y definiendo todo en la tanda de penales shot-out.

Allí, la gran figura chilena fue su arquero, Matías Herrera, quien atajó el primer lanzamiento. Sin embargo, luego fue expulsado tras cometer una falta en el segundo envío ibérico.

A pesar de aquello, quienes en un principio parecían ser los más experimentados del torneo pecaron de inocencia, fallando consecutivamente sus dos tiros restantes y clasificando a Chile, que solo necesitó convertir en dos ocasiones.

Ahora, Chile espera rival para la final del sábado 17 de enero, que saldrá de la otra llave de semifinales, donde se enfrentarán México y Brasil.