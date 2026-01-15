;

VIDEO. Chile logra lo imposible: elimina a la favorita y se mete en la final del Mundial de la Kings League

La selección nacional dejó en el camino a España, elenco donde se creó el formato, y ahora espera rival de la llave entre Brasil y México.

Javier Catalán

Foto: @FcTribunaKL

Foto: @FcTribunaKL

Chile acaba de conseguir algo que parecía imposible: eliminó a España, creadora del formato Kings League, y se metió en la final del Mundial de la disciplina.

La selección nacional tuvo que sufrir hasta el último momento para vencer al combinado español, igualando 5-5 en los 40 minutos reglamentarios y definiendo todo en la tanda de penales shot-out.

Allí, la gran figura chilena fue su arquero, Matías Herrera, quien atajó el primer lanzamiento. Sin embargo, luego fue expulsado tras cometer una falta en el segundo envío ibérico.

Revisa también:

ADN

A pesar de aquello, quienes en un principio parecían ser los más experimentados del torneo pecaron de inocencia, fallando consecutivamente sus dos tiros restantes y clasificando a Chile, que solo necesitó convertir en dos ocasiones.

Ahora, Chile espera rival para la final del sábado 17 de enero, que saldrá de la otra llave de semifinales, donde se enfrentarán México y Brasil.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad