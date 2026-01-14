Tras la renuncia de Huenchumilla: la estrategia de la DC para evitar una acefalía antes de las elecciones internas

La Democracia Cristiana (DC) atraviesa horas determinantes tras una crisis que estuvo a punto de forzar la renovación total de su cúpula. La situación estalló la tarde del martes, cuando las vicepresidentas María Elena Villagrán y Ana María Hernández presentaron sus renuncias a la mesa nacional, sumándose a las vacantes previas de Alberto Undurraga, Gianni Rivera y el propio presidente nacional, el senador Francisco Huenchumilla.

Esta ola de dimisiones dejó a la directiva con cinco de sus nueve cargos vacantes. Según los estatutos de la colectividad, si los puestos desiertos superan la mitad de la mesa, la Falange está obligada a renovar a toda la directiva en un plazo máximo de 30 días. Sin embargo, el Consejo Nacional de la DC intervino la noche de este miércoles para evitar este escenario de acefalía prematura.

El nuevo timonel subrogante

En una decisión clave para la estabilidad del partido, el Consejo Nacional rechazó las renuncias de Villagrán y Hernández, lo que permite que la actual mesa directiva se mantenga en pie al no cumplirse el criterio de desocupación masiva. No obstante, el organismo sí aceptó la dimisión de Francisco Huenchumilla a la presidencia, oficializando el ascenso de Óscar Ramírez como el nuevo timonel de la falange, publica La Tercera.

Ramírez, quien se desempeñaba como presidente subrogante, asumirá ahora la titularidad del cargo con el respaldo de la instancia superior del partido. Esta medida busca dar continuidad al “curso normal” de las actividades partidarias, considerando que el pasado 11 de enero ya se realizaron elecciones para renovar las estructuras regionales, comunales y de frentes profesionales.

Horizonte electoral: Marzo 2026

Con este respiro administrativo, la mesa directiva continuará en sus funciones hasta el próximo 1 de abril. La permanencia de los actuales integrantes permite organizar con mayor margen las elecciones internas previstas para marzo, proceso en el cual se definirá democráticamente a la nueva directiva nacional.

El respaldo del Consejo Nacional ha sido interpretado como un intento de evitar el caos institucional en medio de un proceso electoral ya en marcha. De este modo, la DC logra sortear una disolución forzada por estatutos y prepara su transición de liderazgo bajo la conducción de Ramírez hasta el cambio de mando en abril.