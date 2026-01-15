“Es un equipo competitivo”: Mosa valora el mercado de fichajes de Colo Colo y descarta la disputa de la Noche Alba / Cristián Alvarado

A horas del debut de Colo Colo en la Serie Río de La Plata, el presidente del elenco popular, Aníbal Mosa, arribó a Uruguay, sin ánimo de ratificar a Maximiliano Romero como el cuarto refuerzo del cuadro albo.

“Mañana tenemos un directorio, fijado para las 16 horas, así que después de ese directorio le podemos dar alguna novedad”, recalcó, apuntando a los próximos pasos a seguir en el mercado de fichajes.

“Estamos trabajando, siempre estamos trabajando. Solo va a llegar un delantero. Habíamos conversado puesto por puesto. Una vez que tengamos el cupo del 9 ya definido, nos sentaremos a conversar más tranquilos con Daniel Morón, con Fernando Ortiz, con los directores para ver cuáles son los pasos a seguir”, comentó Aníbal Mosa, conforme con el armado del plantel.

“Creo que es un equipo competitivo para el nivel de torneos que tenemos por delante. El equipo va a quedar bien parado para enfrentar las tres competencias”, expresó.

Mosa y otras definiciones de Colo Colo

El mandamás de Blanco y Negro cuestionó que se haya sabido la falta de viáticos para jugadores y staff en Uruguay, pero aseguró que todo ya está resuelto.

“Ese tipo de cosas son temas que a mí me gusta conversar en la interna. Como dicen, la ropa sucia se lava en casa. Yo lamento mucho que esta situación haya trascendido. Nosotros tenemos una excelente relación con el cuerpo técnico, con todos los jugadores y los funcionarios también. Es una cosa que tenía que haber quedado ahí, se tenía que haber solucionado ahí, pero ya dimos vuelta la página y estamos concentrados en que el equipo hoy día lo veamos jugar. El tema está solucionado ya”, explicó.

Además, desestimó que se realice la Noche Alba, tradicional partido amistoso con el que se presentaban a los refuerzos en el Monumental, y que no se desarrolla desde 2020.

“A nosotros nos acercaron ayer un par de equipos, sin desmerecer, pero creemos que no tenemos el rival de nivel que nosotros queremos entregarle a los colocolinos para hacer una Noche Alba, así que lamentablemente creo que no vamos a poder hacerlo”, cerró Mosa en Montevideo.