VIDEO. El emotivo debut de Ureña en Millonarios: “Mi padre falleció y siempre le dije que tenía la ilusión de jugar en La Bombonera”

El volante chileno debutó con su nuevo equipo en un amistoso ante Boca Juniors en Argentina.

Este miércoles recién pasado, Rodrigo Ureña hizo su debut con la camiseta de Millonarios en un partido amistoso contra Boca Juniors en La Bombonera.

En un duelo en homenaje al fallecido Miguel Ángel Russo, el volante chileno fue titular y disputó todo el encuentro, que terminó 0-0, siendo uno de los grandes responsables de mantener su arco invicto, incluso despejando dos balones que tenían destino de gol.

Tras finalizar el partido, el seleccionado nacional conversó con la prensa en zona mixta, donde, además de mostrarse feliz por su estreno en el cuadro colombiano, protagonizó un emotivo momento al recordar a su padre.

Al ser consultado sobre cómo se sintió en La Bombonera, Ureña respondió: “Era un sueño que tenía desde niño. Normalmente sigo mucho el fútbol argentino y Boca es un club al que sigo muchísimo. La verdad es que estoy muy contento; fue un día muy especial”.

Mi viejo falleció hace un tiempo y siempre le dije que tenía la ilusión de poder jugar algún día en La Bombonera… Fue un honor haber podido jugar acá y haber estado a la altura”, agregó el volante.

El exjugador de Universidad de Chile llegó en este mercado a Millonarios, luego de haber pasado tres años en Universitario de Deportes, donde se consagró tricampeón del fútbol peruano.

