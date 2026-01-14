;

El hígado graso puede detectarse a tiempo: estos son los síntomas a los que hay que prestar atención

En Chile, se estima que hasta un tercio de la población adulta podría tener esta condición.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / Tharakorn

El hígado graso no alcohólico es una enfermedad que puede avanzar durante años sin dar síntomas evidentes, pero identificar señales tempranas puede marcar la diferencia en la salud hepática.

Se produce cuando el hígado acumula grasa sin relación con el consumo excesivo de alcohol y está estrechamente vinculado a sobrepeso, diabetes y colesterol alto.

En Chile, al menos 1 de cada 4 adultos podría tener hígado graso no alcohólico, según la Encuesta Nacional de Salud 2016–2017 analizada en un estudio publicado en el British Journal of Nutrition.

Además, el análisis señaló que hasta un 30% de la población adulta muestra esta condición, un porcentaje que se correlaciona con el aumento de la obesidad y la diabetes en el país.

Revisa también

ADN

Síntomas y señales de alerta

Aunque suele ser silencioso, el hígado graso puede manifestarse mediante síntomas leves que muchas veces se confunden con otras causas. Los más comunes incluyen:

  • Cansancio persistente
  • Malestar general inespecífico
  • Dolor o sensación de presión ligera en la parte superior derecha del abdomen

Estos signos, aunque poco específicos, merecen atención especialmente en personas con factores de riesgo como sobrepeso u obesidad.

En ese sentido, los médicos insisten en que cambios en la dieta y el estilo de vida son fundamentales para prevenir y controlar el hígado graso.

Una alimentación equilibrada, actividad física regular y el control de peso pueden reducir la acumulación de grasa en el hígado y mejorar la salud general.

ADN

Getty Images / SewcreamStudio

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad