Día del Melón con Vino 2026: La ruta definitiva de bares y restaurantes para celebrar la tradicional preparación

Cada 15 de enero el clásico “melvin” está de fiesta. Revisa aquí las mejores promociones para brindar con la creación estrella del verano.

Javier Méndez

Desde hace algunos años, cada 15 de enero se celebra el Día del Melón con Vino, una jornada dedicada a esta tradicional bebida veraniega que es protagonista indiscutida de las vacaciones de muchos.

Precisamente para homenajear al popular “melvin”, diversos locales y bares han preparado eventos especiales y ofertas imperdibles a lo largo de este jueves.

Revisa a continuación las opciones.

El rey de las micheladas

La conocida franquicia de locales pactó una alianza con Vino Santa Helena y a las 13:00 horas su espacio en Bellavista (Pío Nono 200) abrirá como El Rey del Melón con vino.

“Para conmemorar este glorioso día estaremos vendiendo el clásico melón con vino a solo 3 lucas”, dijo Ignacio Orellana, fundador del proyecto.

La celebración en dicha ubicación se extenderá hasta este viernes 16 de enero.

Calabria

Calabria restobar tendrá los “melvin” a $5.990. Por $990 adicional se podrá agregar pisco, vodka, whisky o tequila.

Para canjear la promoción, se tendrá que mostrar la imagen que publicaron en sus redes y estará disponible en todas las ubicaciones, salvo en Las Urbinas 120.

Bar y vuelvo

Todas sus sucursales ofrecerán la preparación a $6.990. "Queremos celebrar y en Bar&Vuelvo lo tomamos como corresponde: fresco, dulce y en buena compañía", dijeron.

A la par anunciaron un concurso en redes en que se podría ganar una gift card de $20 mil. El sorteo es este viernes a las 18:00 horas.

Santa Cebada

El espacio en San Miguel tendrá un evento desde las 17:00 horas, con música en vivo incluida. "Vamos a tener nuestra propia versión del melón con vino a la venta", adelantaron.

“Arrancamos enero con un clásico de la coctelería Chilenera de verano, así que organízate con tu banda y déjate caer”, invitaron. El local queda en Gran Avenida 5890 (Metro Ciudad del niño).

Jardín Teresa Beergarden

Anunciaron melón con vino a $4.990 y concurso a través de su cuenta de Instagram. "¡Este jueves se brinda con sabor a verano!“, escribieron.

La Cuadrilla

El restaurante en el corazón de Parral tendrá el melón con vino a $3.990 y se podrá recargar gratis una vez.

Pub Dejavu

Desde hace un par de días, el espacio en Punta Arenas inauguró la “Temporada del melón con vino” a $5.000 cada uno. La recarga está a $2.000.

