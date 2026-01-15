Día del Melón con Vino 2026: La ruta definitiva de bares y restaurantes para celebrar la tradicional preparación

Desde hace algunos años, cada 15 de enero se celebra el Día del Melón con Vino, una jornada dedicada a esta tradicional bebida veraniega que es protagonista indiscutida de las vacaciones de muchos.

Precisamente para homenajear al popular “melvin”, diversos locales y bares han preparado eventos especiales y ofertas imperdibles a lo largo de este jueves.

Revisa a continuación las opciones.

Día del melón con vino 2026 en Chile: ¿Dónde se puede celebrar?

El rey de las micheladas

La conocida franquicia de locales pactó una alianza con Vino Santa Helena y a las 13:00 horas su espacio en Bellavista (Pío Nono 200) abrirá como El Rey del Melón con vino.

“Para conmemorar este glorioso día estaremos vendiendo el clásico melón con vino a solo 3 lucas”, dijo Ignacio Orellana, fundador del proyecto.

La celebración en dicha ubicación se extenderá hasta este viernes 16 de enero.

Calabria

Calabria restobar tendrá los “melvin” a $5.990. Por $990 adicional se podrá agregar pisco, vodka, whisky o tequila.

Para canjear la promoción, se tendrá que mostrar la imagen que publicaron en sus redes y estará disponible en todas las ubicaciones, salvo en Las Urbinas 120.

Bar y vuelvo

Todas sus sucursales ofrecerán la preparación a $6.990. "Queremos celebrar y en Bar&Vuelvo lo tomamos como corresponde: fresco, dulce y en buena compañía", dijeron.

A la par anunciaron un concurso en redes en que se podría ganar una gift card de $20 mil. El sorteo es este viernes a las 18:00 horas.

Santa Cebada

El espacio en San Miguel tendrá un evento desde las 17:00 horas, con música en vivo incluida. "Vamos a tener nuestra propia versión del melón con vino a la venta", adelantaron.

“Arrancamos enero con un clásico de la coctelería Chilenera de verano, así que organízate con tu banda y déjate caer”, invitaron. El local queda en Gran Avenida 5890 (Metro Ciudad del niño).

Jardín Teresa Beergarden

Anunciaron melón con vino a $4.990 y concurso a través de su cuenta de Instagram. "¡Este jueves se brinda con sabor a verano!“, escribieron.

La Cuadrilla

El restaurante en el corazón de Parral tendrá el melón con vino a $3.990 y se podrá recargar gratis una vez.

Pub Dejavu

Desde hace un par de días, el espacio en Punta Arenas inauguró la “Temporada del melón con vino” a $5.000 cada uno. La recarga está a $2.000.