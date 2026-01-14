“Nos preocupaba mucho venir”: pareja de youtubers inglesa visitó Santiago y lanzó honesta opinión tras recorrer el centro

Pasaron cuatro días en la ciudad de Santiago y vieron de todo. Una pareja de youtubers ingleses (@fi.and.frank) registró su paso por Chile y aprovechó de lanzar una sincera opinión sobre la capital de la Región Metropolitana.

“Primeras impresiones: da la sensación de estar en una ciudad europea como Atenas, Barcelona o París. Mezclado con Nueva York”, fue la reseña que dieron mientras caminaba por Bandera. “Así me siento ahora mismo”, admitió Fi.

Como buenos turistas, visitaron puntos emblemáticos como el barrio Lastarria, el Parque Forestal, el cerro San Cristóbal y la Plaza de Armas.

Más adelante apareció un infaltable: el mote con huesillo. “Me gusta, es mejor que otras bebidas tradicionales que hemos probado últimamente”, opinó Nick.

Sus aventuras por esta parte del mundo coincidieron con el Año Nuevo y aprovecharon la oportunidad para ver los fuegos artificiales de la Torre Entel. Se vieron felices ante la algarabía propia de la fecha.

Hacia el final del registro, lanzaron una conclusión tajante. “No puedo dejar de pensar en esta ciudad, no puedo dejar de pensar en su gente, en el ambiente, en la sensación de un lugar al que nos preocupaba mucho venir”, admitió la mujer.

“Me encanta, me encanta. Estoy obsesionada. No quiero irme. Santiago, te amamos”, cerró.