Nueva ley entró en vigencia: estos son los 13 trámites que ya no se tendrán que hacer en las notarías
La reforma elimina la burocracia en diversos sectores clave. Revisa acá todos los detalles.
Tras años de debate, el pasado 2 de abril entró en vigencia la Ley N°21.772, que reforma el sistema notarial y registral en Chile.
La normativa busca reducir la burocracia, facilitar trámites a distancia y quitarle a las notarías la exclusividad en una serie de trámites que, hasta ahora, exigían pasar por sus oficinas presencialmente.
En concreto, la norma establece la eliminación de la obligatoriedad notarial para 13 trámites. Con este cambio, el sistema apuesta por la digitalización y el uso de la firma electrónica avanzada, permitiendo que gestiones que antes requerían horas de espera ahora se realicen de forma remota y, en muchos casos, gratuita.
El listado: ¿Qué trámites ya no requieren ir a la notaría?
Aquí te detallamos las áreas beneficiadas:
Vivienda y Urbanismo
- Alteración de viviendas económicas.
Empresas, Pymes y Cooperativas
- Sociedades Anónimas Deportivas.
- Actas de asambleas en cooperativas.
- Delegación de facultades del deudor para absolver posiciones en procedimientos concursales.
- Acuerdos de Asociaciones de Pescadores.
- Trámites de Concesiones y Servicios.
- Concesión de servicio público de distribución de gas.
- Trámites relacionados con el Código de Aguas.
Administrativos generales
- Acreditación de experiencia en concursos públicos, reemplazando la declaración jurada notarial por una simple.
- Poderes simples.
- Trámites ante organismos del Estado, a menos que una ley establezca como requisito firma ante notario.
Otros trámites
- Poder suplente de agente de aduanas.
- Reconocimiento de firmas en documentos que utilizan firma digital avanzada.
¿Cómo se validarán los documentos ahora?
- Firma Electrónica Avanzada: Tendrá la misma validez que la firma presencial para la mayoría de los documentos privados.
- Plataformas en Línea: Los organismos del Estado habilitarán portales para realizar gestiones de forma remota.
- Acceso Gratuito: La ley garantiza que la obtención de copias de escrituras o certificados digitales sea gratuita en diversos casos, facilitando el acceso a la información.
Un cambio fundamental es que, a partir de ahora, el Sernac tendrá la facultad de velar por los derechos de los consumidores en el servicio notarial, mientras que el Fiscal Judicial supervigilará el comportamiento de notarios, conservadores y archiveros.
