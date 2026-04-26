Nueva ley entró en vigencia: estos son los 13 trámites que ya no se tendrán que hacer en las notarías

La reforma elimina la burocracia en diversos sectores clave. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Tras años de debate, el pasado 2 de abril entró en vigencia la Ley N°21.772, que reforma el sistema notarial y registral en Chile.

La normativa busca reducir la burocracia, facilitar trámites a distancia y quitarle a las notarías la exclusividad en una serie de trámites que, hasta ahora, exigían pasar por sus oficinas presencialmente.

Revisa también:

ADN

En concreto, la norma establece la eliminación de la obligatoriedad notarial para 13 trámites. Con este cambio, el sistema apuesta por la digitalización y el uso de la firma electrónica avanzada, permitiendo que gestiones que antes requerían horas de espera ahora se realicen de forma remota y, en muchos casos, gratuita.

El listado: ¿Qué trámites ya no requieren ir a la notaría?

La reforma elimina la burocracia en diversos sectores clave. Aquí te detallamos las áreas beneficiadas:

Vivienda y Urbanismo

  • Alteración de viviendas económicas.

Empresas, Pymes y Cooperativas

  • Sociedades Anónimas Deportivas.
  • Actas de asambleas en cooperativas.
  • Delegación de facultades del deudor para absolver posiciones en procedimientos concursales.
  • Acuerdos de Asociaciones de Pescadores.
  • Trámites de Concesiones y Servicios.
  • Concesión de servicio público de distribución de gas.
  • Trámites relacionados con el Código de Aguas.

Administrativos generales

  • Acreditación de experiencia en concursos públicos, reemplazando la declaración jurada notarial por una simple.
  • Poderes simples.
  • Trámites ante organismos del Estado, a menos que una ley establezca como requisito firma ante notario.

Otros trámites

  • Poder suplente de agente de aduanas.
  • Reconocimiento de firmas en documentos que utilizan firma digital avanzada.

¿Cómo se validarán los documentos ahora?

  1. Firma Electrónica Avanzada: Tendrá la misma validez que la firma presencial para la mayoría de los documentos privados.
  2. Plataformas en Línea: Los organismos del Estado habilitarán portales para realizar gestiones de forma remota.
  3. Acceso Gratuito: La ley garantiza que la obtención de copias de escrituras o certificados digitales sea gratuita en diversos casos, facilitando el acceso a la información.

Un cambio fundamental es que, a partir de ahora, el Sernac tendrá la facultad de velar por los derechos de los consumidores en el servicio notarial, mientras que el Fiscal Judicial supervigilará el comportamiento de notarios, conservadores y archiveros.

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad