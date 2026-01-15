;

VIDEO. Gustavo Quinteros revela la vez que estuvo a punto de dirigir a La Roja: “Decidí quedarme en Colo Colo”

“La idea de la Federación era que yo, a mitad de año, pasara a la selección”, afirmó el actual entrenador de Independiente de Avellaneda.

Javier Catalán

FOTO: OSCAR GUERRA / AGENCIAUNO

FOTO: OSCAR GUERRA / AGENCIAUNO / Oscar Guerra

Gustavo Quinteros, actual entrenador de Independiente de Avellaneda y quien dejó un gran recuerdo en Colo Colo entre 2020 y 2023, fue uno de los tantos nombres que sonaron para dirigir a la selección chilena cuando aún se encontraba en el país.

De hecho, fue el propio técnico argentino quien reveló que su llegada a La Roja estuvo muy cerca de concretarse, pero que decidió mantenerse en la banca del “Cacique” para dar continuidad a su proyecto.

“Una vez hubo una reunión cuando yo estaba en Colo Colo. La idea de la Federación era que yo, a mitad de año, pasara a la selección y decidí quedarme en Colo Colo”, señaló el DT en conversación con TNT Sports.

“Me parece que no se debe abandonar un proceso a mitad de camino. Les dije que a lo mejor podíamos charlar mejor en otra oportunidad, y ahí creo que firmó Berizzo. Después no tuve otra charla con la Federación”, agregó.

¿Un regreso a Colo Colo?

Un Campeonato Nacional, una Supercopa y dos Copas Chile fueron los títulos que ganó Gustavo Quinteros en Colo Colo, resultados que lo llevaron a estar nuevamente en la carpeta de Blanco y Negro en 2025, cuando se buscaba un reemplazante para Jorge Almirón a mitad de temporada.

Sobre la posibilidad de regresar algún día al Estadio Monumental, aseguró que “para mí siempre están las puertas abiertas para volver a Colo Colo. Siempre donde fuiste feliz, recibiste el cariño de la gente y corearon mi nombre. Es algo muy lindo, que viví en pocos lugares”, cerró el DT.

