Chile vs Brasil: cuándo y cómo ver la final del Mundial de la Kings League 2026

Selección chilena en el Mundial de la Kings League 2026 / Foto Kings League

La selección chilena avanzó a la final del Mundial de la Kings League 2026 luego de superar a España en lanzamientos Shootout, tras un empate 5-5 en el tiempo regular.

Este resultado marca un hito en la participación de Chile en la Kings World Cup Nations, el torneo de fútbol 7 que se desarrolla en Brasil y reúne a selecciones nacionales en un formato innovador.

El triunfo ante España permite a Chile disputar la final contra Brasil, anfitrión del certamen y vigente campeón de la Kings World Cup Nations. La Roja, con una participación corta en este formato, logró imponerse en un partido intenso y definir su avance mediante los lanzamientos Shootout.

Cuando es la final de Mundial de la Kings League

La final se jugará el sábado 17 de enero en el Allianz Parque, estadio del Palmeiras en São Paulo, con capacidad para más de 55.000 espectadores. El horario está por definirse aún.

Este será el primer partido del torneo fuera del Trident Arena, recinto oficial de la Kings League Brasil, donde se habían disputado todos los encuentros previos.

Donde ver a Chile en la final de Mundial de la Kings League

El partido decisivo de la Kings World Cup Nations estará disponible en vivo y gratis a través de los canales oficiales de la Kings League en YouTube y Twitch, así como en la plataforma 13GO.

Además, se transmitirá por ESPN 3 y a través del plan Premium de Disney+, permitiendo que los aficionados sigan la final desde distintas plataformas.