;

Chile vs Brasil: cuándo y cómo ver la final del Mundial de la Kings League 2026

La Roja avanzó a la final tras eliminar a España en lanzamientos Shootout, luego de empatar 5-5 en el tiempo regular.

Martín Neut

Selección chilena en el Mundial de la Kings League 2026

Selección chilena en el Mundial de la Kings League 2026 / Foto Kings League

La selección chilena avanzó a la final del Mundial de la Kings League 2026 luego de superar a España en lanzamientos Shootout, tras un empate 5-5 en el tiempo regular.

Este resultado marca un hito en la participación de Chile en la Kings World Cup Nations, el torneo de fútbol 7 que se desarrolla en Brasil y reúne a selecciones nacionales en un formato innovador.

Revisa también:

ADN

El triunfo ante España permite a Chile disputar la final contra Brasil, anfitrión del certamen y vigente campeón de la Kings World Cup Nations. La Roja, con una participación corta en este formato, logró imponerse en un partido intenso y definir su avance mediante los lanzamientos Shootout.

Cuando es la final de Mundial de la Kings League

La final se jugará el sábado 17 de enero en el Allianz Parque, estadio del Palmeiras en São Paulo, con capacidad para más de 55.000 espectadores. El horario está por definirse aún.

Este será el primer partido del torneo fuera del Trident Arena, recinto oficial de la Kings League Brasil, donde se habían disputado todos los encuentros previos.

Donde ver a Chile en la final de Mundial de la Kings League

El partido decisivo de la Kings World Cup Nations estará disponible en vivo y gratis a través de los canales oficiales de la Kings League en YouTube y Twitch, así como en la plataforma 13GO.

Además, se transmitirá por ESPN 3 y a través del plan Premium de Disney+, permitiendo que los aficionados sigan la final desde distintas plataformas.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad