;

El centenario sigue dando problemas: CSyD Colo Colo fue demandando por millonaria deuda con empresa de seguridad

Según información de ADN Deportes, el Club Social y Deportivo Colo Colo enfrenta una querella por un impago de 39 millones de pesos a la empresa encargada de la seguridad de la Gira Centenario.

Javier Catalán

Agencia Uno

Agencia Uno

Con el cambio de año, parecía que el pueblo colocolino dejaba atrás su catastrófico 2025 y, con ello, todos los dramas que dejó la celebración del centenario.

Ahora, sería el Club Social y Deportivo Colo Colo el que estaría metido en serios problemas, ya que, según información de ADN Deportes, enfrenta una demanda producto de una millonaria deuda originada en uno de los eventos para festejar los 100 años de la institución.

La empresa Sep Security, encargada de cubrir la seguridad de la Gira Centenario de los albos, se querelló contra el CSyD por una deuda correspondiente a siete facturas impagas, avaluadas en 39 millones de pesos.

Revisa también:

ADN

En diálogo con ADN Deportes, José Miguel Cuevas, abogado representante de la compañía demandante, entregó detalles de esta polémica. “Al momento de hacer el cobro de estas facturas, se nos empezó a pedir plazos y, en la última reunión que tuvimos en el Estadio Monumental con la productora AF Producciones SpA y Edmundo Valladares, nos pidieron que los esperáramos hasta el último partido con Alianza Lima para poder recaudar y hacer efectivo el pago. Nunca se negaron a pagar”, señaló.

Pasaron los meses y, después de eso, no tuvimos ningún tipo de contacto, hecho que nos motivó a iniciar esta demanda tanto contra la productora como contra el Club Social y Deportivo Colo Colo”, agregó.

Desde la organización del “Cacique” señalan a este medio que están conscientes de esta demanda, pero que no han podido pagarla debido a que no atraviesan un buen momento económico.

Esta deuda se arrastra desde el 6 de septiembre de 2025 y, desde el CSyD Colo Colo, esperan llegar a un acuerdo judicial para que estos 39 millones de pesos puedan ser abonados.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad