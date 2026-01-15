El centenario sigue dando problemas: CSyD Colo Colo fue demandando por millonaria deuda con empresa de seguridad

Con el cambio de año, parecía que el pueblo colocolino dejaba atrás su catastrófico 2025 y, con ello, todos los dramas que dejó la celebración del centenario.

Ahora, sería el Club Social y Deportivo Colo Colo el que estaría metido en serios problemas, ya que, según información de ADN Deportes, enfrenta una demanda producto de una millonaria deuda originada en uno de los eventos para festejar los 100 años de la institución.

La empresa Sep Security, encargada de cubrir la seguridad de la Gira Centenario de los albos, se querelló contra el CSyD por una deuda correspondiente a siete facturas impagas, avaluadas en 39 millones de pesos.

En diálogo con ADN Deportes, José Miguel Cuevas, abogado representante de la compañía demandante, entregó detalles de esta polémica. “Al momento de hacer el cobro de estas facturas, se nos empezó a pedir plazos y, en la última reunión que tuvimos en el Estadio Monumental con la productora AF Producciones SpA y Edmundo Valladares, nos pidieron que los esperáramos hasta el último partido con Alianza Lima para poder recaudar y hacer efectivo el pago. Nunca se negaron a pagar”, señaló.

“Pasaron los meses y, después de eso, no tuvimos ningún tipo de contacto, hecho que nos motivó a iniciar esta demanda tanto contra la productora como contra el Club Social y Deportivo Colo Colo”, agregó.

Desde la organización del “Cacique” señalan a este medio que están conscientes de esta demanda, pero que no han podido pagarla debido a que no atraviesan un buen momento económico.

Esta deuda se arrastra desde el 6 de septiembre de 2025 y, desde el CSyD Colo Colo, esperan llegar a un acuerdo judicial para que estos 39 millones de pesos puedan ser abonados.