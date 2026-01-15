;

“Tendría que vivir hasta los 130 años”: la indignación de Carlos Caszely por devolución de cobros excesivos de su isapre

El ídolo de Colo Colo calificó como “tragicómica” la propuesta de recibir 2.200 pesos mensuales.

Mario Vergara

TNT Sports Chile

TNT Sports Chile

El exdelantero de Colo Coloy referente de la selección chilena, Carlos Caszely, utilizó sus redes sociales para denunciar una situación que calificó de “insólita” respecto a la devolución de cobros indebidos por parte de su Isapre, Banmédica. Según relató el ídolo albo, la institución le notificó una deuda a su favor de $1.700.000, acumulada durante años por cobros en exceso que ahora deben ser restituidos bajo el marco de la denominada “ley corta” de Isapres.

Sin embargo, el descontento del exfutbolista radica en la modalidad de pago propuesta por la aseguradora. Caszely reveló que la Isapre pretende saldar el monto en cuotas mensuales de apenas $2.200. Bajo este esquema, el proceso de devolución tardaría 64 años en completarse, lo que implicaría que el afectado debería alcanzar los 130 años de edad para ver restituido su patrimonio total.

ADN

Crítica a la asimetría del sistema

El “Rey del metro cuadrado” no ocultó su indignación ante lo que considera una disparidad de trato entre la institución y el afiliado. En su publicación, Caszely subrayó que si un usuario se retrasa un solo día en sus pagos, las sanciones y cargos son inmediatos, mientras que las Isapres proponen plazos que superan largamente la expectativa de vida de las personas para devolver capital cobrado injustamente.

“Me parece una situación tragicómica que probablemente afecta a miles de personas más”, señaló el histórico jugador, haciendo un llamado a la reflexión sobre el impacto de estas medidas en la ciudadanía. Su reclamo apunta directamente a la efectividad de las soluciones legislativas implementadas para resolver la crisis financiera del sector salud privado.

Finalmente, el ídolo nacional cerró su mensaje pidiendo la opinión de sus seguidores, muchos de los cuales manifestaron vivir situaciones similares bajo el nuevo marco regulatorio.

