“Aparentaban ser empáticos conmigo”: Amparo Noguera revela el detalle clave que la hizo caer en millonaria estafa

Según relató la actriz, todo comenzó con un llamado. “Entendí que la única forma de hacer que esto se solucionara era cooperando”, dijo.

Ruth Cárcamo

Fue la semana pasada cuando se conoció que Amparo Noguera sufrió una millonaria estafa por parte de un grupo de al menos once personas que simularon ser policías y ejecutivos bancarios.

En su primera declaración ante la justicia, a la que accedió Reportajes T13, la actriz relató que todo comenzó el 1 de octubre de 2025, con el llamado de una mujer que decía ser ejecutiva del banco donde era clienta y le dijo que existía un problema con sus cuentas.

Luego, un hombre que se presentó como Pablo Valdivia, falso detective de la PDI, le aseguró que existía una investigación en curso por un fraude, advirtiéndole que ella era blanco de un millonario robo.

“Yo estaba asustada”

“Hablaban con una seriedad y formalidad notables, utilizando un lenguaje técnico (...). Incluso aparentaban ser empáticos conmigo y contenerme frente a la angustia que evidentemente sentí”, detalló la actriz.

Amparo Noguera contó que por varios días mantuvo múltiples comunicaciones vía telefónica con quien le daba instrucciones. Asimismo, los delincuentes le pidieron que entregara sus tarjetas, fondos y objetos de valor bajo el argumento de protegerlos.

Imagen de archivo de la formalización de las personas acusadas de estafar a Amparo Noguera.

“Me gustaría dejar en claro que todo lo anterior lo hice confiando en que era la única manera de resguardar mi patrimonio. Yo entendí que la única forma de hacer que esto se solucionara era cooperando y siguiendo las instrucciones del protocolo que ellos, haciéndome creer que eran policías, me indicaban”, sostuvo.

“Yo estaba asustada, ya que me decía que estaba involucrada en una estafa tremenda, una de las más grandes que se habían hecho”, expresó Amparo Noguera.

