Un grande de Argentina se interesa en Damián Pizarro tras su frustrado regreso a Colo Colo

Damián Pizarro atraviesa un complicado momento en su carrera futbolística, tras un 2025 en el que casi no jugó entre sus pasos por Italia y Francia.

Ante la falta de ritmo, apareció la opción de volver a Colo Colo en calidad de préstamo, pero la dirigencia de Blanco y Negro optó por Maximiliano Romero para ocupar el puesto vacante que dejó Salomón Rodríguez.

Sin la posibilidad de regresar al club que lo vio crecer y sabiendo que no será considerado en el Udinese, las alternativas comenzaban a reducirse para el delantero de 20 años. Sin embargo, hace algunas horas surgió una nueva e importante opción en su radar.

Según informó el periodista argentino Germán García Grova, Racing habría consultado condiciones por Damián Pizarro, quien actualmente sería uno de los “9” en la carpeta de la “Academia”.

De acuerdo con el comunicador, el chileno es una de las alternativas que evalúa el elenco de Avellaneda en caso de concretarse la salida de Adrián Balboa, futbolista que, según distintos medios argentinos, es seguido por Newell’s Old Boys.