VIDEOS. Coquimbo Unido sigue imparable en el fútbol chileno y ahora le amargó la “Noche Lila” a Deportes Concepción

El cuadro “Pirata” fue hasta a la Región del Biobío para tumbar al “León de Collao”.

Javier Catalán

La noche de este miércoles, Deportes Concepción celebró su “Noche Lila” en el Estadio Ester Roa Rebolledo, donde, además de presentar a su plantel para la temporada 2026, enfrentó en un partido amistoso a Coquimbo Unido.

El duelo contó con varias de las grandes incorporaciones de ambas escuadras en acción y, a pesar de no ser un encuentro oficial, dejó un buen ritmo de fútbol, que terminó con el actual monarca chileno imponiéndose por 2-1.

Si bien en un principio todo fue alegría para el “León de Collao”, que comenzó ganando en el minuto 16 con un golazo de Aldrix Jara, uno de sus refuerzos, en la segunda etapa el “Barbón” volvió a mostrarse como el sólido equipo que fue en 2025.

Ya en el complemento, el encargado de igualar las acciones fue Benjamín Chandía (54′), quien, tras una gran jugada individual, sacó un preciso remate de pierna izquierda para poner el 1-1.

Quien terminó por amargar la “Noche Lila” fue Alejandro Azócar (82′), luego de que César Dutra diera un rebote ante un potente remate de Luis Riveros y el delantero solo tuviera que empujar el balón para sellar el triunfo “Pirata”.

Ahora, Deportes Concepción deberá poner rumbo a Uruguay para disputar la Serie Río de La Plata, donde se enfrentará con Cerro Largo y Montevideo City Torque.

