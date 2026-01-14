Colo Colo define al delantero que acompañará a Javier Correa en 2026: acuerdo cerrado

Colo Colo se encuentra en Uruguay para disputar los tres amistosos que tiene agendados en la Serie Río de La Plata. El primero de ellos será ante Olimpia este jueves, luego enfrentará a Alianza Lima el domingo y cerrará ante Peñarol el miércoles 21 de enero.

A pesar de que el equipo ya está en modo competencia para estos duelos de preparación, el plantel aún no está completamente conformado, aunque durante la jornada de este miércoles Blanco y Negro dio un paso importante en esa misión.

La posición que restaba reforzar en el cuadro albo era la de centrodelantero, algo que Aníbal Mosa, quien no viajó a Montevideo con el plantel, está a pasos de concretar.

Según información de ADN Deportes, Colo Colo llegó a un acuerdo con Argentinos Juniors para el préstamo de Maximiliano Romero, atacante que la temporada pasada dejó buenas sensaciones en O’Higgins.

El “9” de 27 años solo jugó un semestre en el “Capo de Provincia”, donde alcanzó a disputar 13 partidos, anotando siete goles y entregando dos asistencias.

Con esto, Fernando Ortiz finalmente conseguiría al reemplazante de Salomón Rodríguez, aunque aún falta que la llegada de Romero sea aprobada en la reunión de directorio pactada para este viernes.