Colo Colo se abre a vender a Lucas Cepeda en este mercado: “Si llega una propuesta interesante, vamos a considerarla”

Los problemas financieros siguen siendo el gran dolor de cabeza de Colo Colo en este 2026 y, si bien las ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia serán un buen colchón para Blanco y Negro, Lucas Cepeda sigue siendo otra opción para hacer caja.

Así lo admitió el propio Eduardo Loyola, vicepresidente de la concesionaria a cargo del “Cacique”, quien se encuentra en Uruguay acompañando al equipo en su gira de amistosos por la Serie Río de La Plata.

“Estamos abiertos a las ofertas que nos haga el mercado. Todos sabemos que el ‘Vicho’ (Pizarro), Lucas y otros estaban en vitrina. Lucas es un gran jugador y, si llega una propuesta interesante y satisfactoria para él y para Colo Colo, obviamente vamos a considerarla”, señaló el directivo.

Lucas Cepeda desmiente rumores

Ante esto, fue el propio Cepeda quien aclaró su situación, luego de que el exarquero Nicolás Peric, en su nuevo rol como comentarista deportivo, revelara una supuesta conversación con el extremo, en la cual afirmaba que el seleccionado chileno estaba cansado y esperaba poder salir del club en este mercado.

“Jamás he hablado de estar cansado ni de mencionar alguna supuesta oferta. Mi presente es en Colo Colo, me entreno y preparo igual que desde el primer día. Y si llega a existir alguna opción, lo verá la gente que me representa junto al club”, escribió el extremo en su cuenta de Instagram.

Por el momento, no existe ninguna propuesta formal por Cepeda, más allá de un interés que surgió desde el Deportivo Alavés, aunque finalmente el cuadro español no avanzó en su contratación.