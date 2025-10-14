Municipio de Lo Barnechea pone fin a ocupaciones ilegales en Las Ermitas: eliminará tomas en borde del Parque Río Mapocho

La Municipalidad de Lo Barnechea comenzó un plan de ordenamiento y recuperación de 153 estacionamientos públicos en el sector Las Ermitas, junto al Parque Río Mapocho, como parte de un programa integral de regeneración urbana.

Durante los últimos años, vecinos habían instalado cierres, techumbres y estructuras sin autorización, además de mantener camiones y maquinarias sobre terrenos de uso público, restringiendo el acceso y provocando un deterioro progresivo del entorno.

El alcalde Felipe Alessandri explicó que la iniciativa busca restablecer el uso legal y seguro de estos espacios, de acuerdo con la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Plan Regulador Comunal y las ordenanzas municipales vigentes.

“Estamos recuperando espacios que se habían privatizado de forma ilegal. Nuestro deber como municipio es hacer cumplir la ley y garantizar que todos los vecinos puedan usar estos lugares de manera segura y equitativa”, señaló el jefe comunal, agregando que las estructuras instaladas nunca debieron estar en terrenos de uso público.

Plan de acción

El plan contempla una primera fase de demolición y retiro de las construcciones irregulares, seguida de limpieza, demarcación y habilitación adecuada de los estacionamientos. Se incorporarán espacios reservados para personas con discapacidad y nueva señalética que refuerce el correcto uso de la vía pública.

“Queremos que el parque y sus alrededores sean espacios bien mantenidos, accesibles y ordenados. Además de retirar las construcciones ilegales, demarcaremos correctamente los estacionamientos y mejoraremos la limpieza y el entorno”, destacó el alcalde Alessandri.

La municipalidad advirtió que las ocupaciones ilegales contravienen la normativa vigente y representan un riesgo para la convivencia y seguridad. Por ello, se reforzará la fiscalización y se sancionarán futuros casos conforme a la ley.

“No vamos a permitir el copamiento ilegal de bienes públicos. Estas acciones deterioran el entorno y afectan la convivencia de los vecinos. En Lo Barnechea estamos comprometidos con una comuna ordenada, moderna y respetuosa del espacio común”, concluyó Alessandri.