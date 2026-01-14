;

Intentaba huir hacia Santiago: PDI confirma detención de sospechoso por femicidio que conmocionó a la región del Biobío

La Fiscalía confirmó la captura del imputado por el crimen ocurrido el domingo. Fue arrestado por la PDI en O’Higgins y se indaga si hubo participación de otras personas.

Martín Neut

La Fiscalía del Biobío confirmó la detención de un sospechoso por el crimen de Magdalena Burgos Araneda, educadora de párvulos de 40 años que fue hallada sin vida el lunes en su domicilio de la comuna de Florida, región del Biobío.

Según informó la fiscal de Concepción, Carla Hernández, “se pudo materializar la detención del autor del delito de femicidio de la víctima, que se habría cometido en la madrugada del domingo 11 de enero”.

ADN

El imputado fue arrestado por la PDI cuando huía con destino a Santiago desde la Región de O’Higgins. La persecutora añadió que la investigación continúa para establecer eventuales responsabilidades adicionales.

Se están realizando diligencias asociadas a la determinación de la posible participación de otros sujetos en el mismo delito”, señaló, aunque precisó que “afortunadamente, se ha podido determinar con certeza, la participación del detenido por la PDI”.

El caso, que generó profunda conmoción en la comunidad local y educativa, sigue en desarrollo mientras el Ministerio Público define los próximos pasos judiciales del imputado.

