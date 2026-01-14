Este martes, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a los cuestionamientos por las implicancias que tuvo la ley Nain-Retamal en la absolución del excarabinero Claudio Crespo, tras el juicio por la agresión que dejó sin visión al diputado electo Gustavo Gatica en 2019.

Respecto de la ley Nain-Retamal, tramitada y promulgada por el Ejecutivo, el mandatario señaló en exclusiva para Radio Futuro que “es apresurado establecer cuáles fueron los motivos jurídicos en los que se funda esta absolución”.

La directiva del Frente Amplio emitió una declaración pública en la que manifestó que “hoy se confirman las advertencias y reflexiones críticas que expresamos durante la tramitación de la ley Nain-Retamal, lo que nos llevó a rechazar, entre otros aspectos, la legítima defensa privilegiada”.

En relación con el trabajo de la jueza, el Presidente afirmó que esta llevó a cabo un análisis político del momento que se vivía. “Me sorprende que se haya centrado solo en la violencia que existió por parte de algunos manifestantes y no en otra violencia que también existió por parte del Estado”, añadió.

Consultado sobre si, una vez que se conozca el fallo, la ley pudiese transformarse en una normativa que deje sin efecto el principio de proporcionalidad, Gabriel Boric indicó que “sería una aberración jurídica. Si eso pasase, por supuesto que tendría que revisarse, y para eso está el Poder Legislativo”.