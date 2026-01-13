;

Conflicto en el oficialismo: PS acusa de “oportunistas” las críticas del FA y el PC a Ley Naín-Retamal tras absolución de Crespo

La resolución por el caso Gatica reactivó cruces entre partidos del gobierno, con reproches por el respaldo institucional a la norma y su impacto político y judicial.

La absolución del excarabinero Claudio Crespo por el caso Gustavo Gatica reabrió las tensiones al interior del oficialismo y reactivó el debate sobre los efectos de la Ley Naín-Retamal.

Parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista apuntaron a la aplicación de esta norma —en particular a la legítima defensa privilegiada— como un factor clave en el fallo, mientras que el Partido Socialista salió a defender su aprobación y cuestionó las críticas de sus socios de coalición.

Desde el PC, la diputada Daniela Serrano afirmó que la normativa “solo ha servido para darle impunidad a aquellos que no tienen pavor alguno para cegar a un manifestante en clara violación a sus derechos humanos”, calificando como incomprensible que, pese a acreditarse la autoría de Crespo, se justificara su actuar bajo dicha figura legal.

Fue el Ejecutivo el que apuró su promulgación”

En la misma línea, el Frente Amplio sostuvo mediante un comunicado que la ley respaldada por el Ejecutivo “reforzó la permisividad frente al uso desproporcionado de la fuerza” y aseguró que el fallo confirma las advertencias que realizaron durante su tramitación, lo que los llevó a rechazar aspectos como la legítima defensa privilegiada.

La respuesta del Partido Socialista llegó también por escrito y con un tono más duro. La colectividad calificó los cuestionamientos como “injustos, infundados y oportunistas”, recordando que la ley fue impulsada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Fue este mismo Ejecutivo el que apuró su promulgación para evitar que parlamentarios recurrieran al Tribunal Constitucional”, señalaron, agregando que responsabilizar a quienes aprobaron la norma no contribuye a la unidad de la futura oposición.

