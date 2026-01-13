13 de enero de 2026/SANTIAGO Claudio Crespo celebra su absolución en el juicio contra Gustavo Gatica. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Con un tono triunfal, Claudio Crespo celebró públicamente su absolución en el denominado caso Gatica, luego de que el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago descartara su responsabilidad penal en las lesiones que dejaron ciego al hoy diputado electo Gustavo Gatica durante el estallido social de 2019.

Tras conocerse el veredicto, el exteniente de Carabineros afirmó sentirse “muy contento” y sostuvo que “hoy día se hizo justicia”, apuntando directamente contra el Ministerio Público por lo que calificó como una persecución injusta en contra de funcionarios policiales.

“No puede ser que en este país se haya perseguido de tal magnitud a carabineros que lo único que hicimos fue defender a los vecinos y tratar de poner orden”, señaló.

Agencia Uno Ampliar

En su intervención, Crespo dedicó el fallo a Carabineros de Chile, calificándolo como un “triunfo histórico” para la institución. Aseguró que la absolución representa un respaldo a quienes, a su juicio, arriesgan diariamente no solo su vida, sino también su libertad, en contextos de violencia y desórdenes.

En esa línea, reiteró su visión del estallido social como un “estallido delictual” y advirtió que en el futuro podrían venir escenarios complejos en materia de orden público, donde, dijo, nuevamente será Carabineros quien deba “defender a la ciudadanía del vandalismo y la insurrección”.

Consultado por las conclusiones del tribunal, que estableció que el disparo salió del arma que portaba, pero sin acreditar un actuar ilegal, Crespo enfatizó que lo relevante es haber sido absuelto de forma unánime tras un proceso que se extendió por 14 meses y más de 330 sesiones.

Además, insistió en sus críticas a la Fiscalía, acusando a la fiscal Jimena Chong de una persecución parcial y recordando otros procesos judiciales en los que también resultó absuelto. “Hoy vamos a celebrar este triunfo”, afirmó, adelantando que más adelante evaluarán eventuales acciones, en un cierre marcado por la celebración y el tono reivindicatorio tras uno de los juicios más emblemáticos derivados del estallido social.