;

“Gustavo no puede ver y quien le disparó no recibe condena, eso me parece desgarrador”: Presidente Boric tras absolución de Crespo

El Mandatario expresó su tristeza por el veredicto que absolvió al exteniente de Carabineros y destacó la importancia de empatizar con el diputado electo y su familia.

Martín Neut

Presidente Gabriel Boric

Presidente Gabriel Boric / Oscar Guerra

El Presidente Gabriel Boric se refirió al fallo que absolvió al exteniente de Carabineros, Claudio Crespo, acusado de dejar ciego al diputado electo Gustavo Gatica, quien perdió la vista durante las manifestaciones de 2019.

En entrevista con Tolerancia Cero de CNN Chile, el Mandatario señaló que “Gustavo hoy día no puede ver y quien le disparó no recibe una condena, eso me parece desgarrador”.

Revisa también:

ADN

El Presidente Boric enfatizó la importancia de empatizar con la víctima y su familia y llamó a no sacar conclusiones antes de conocer la sentencia completa.

“No conocemos la sentencia del fallo, solo el veredicto”, dijo, agregando que “cuando se identifica a una persona que disparó y le quitó los ojos cunde el desconcierto (…) me produce un desgarro muy grande”.

“Me cuesta imaginar qué proporcionalidad”

El Mandatario también cuestionó la proporcionalidad del uso de la fuerza, señalando que “me cuesta imaginar qué proporcionalidad hay entre un integrante de Fuerzas Especiales y un manifestante que no está ni armado. No veo una proporcionalidad en que le saquen los ojos, pero eso habrá que verlo en tribunales”.

Asimismo, Boric se refirió a la Ley Naín-Retamal, que sirvió de base para la absolución, aclarando que “es muy pronto para establecer que esta ley en particular tiene una consecuencia directa en lo que finalmente se determina”.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad