“Gustavo no puede ver y quien le disparó no recibe condena, eso me parece desgarrador”: Presidente Boric tras absolución de Crespo

El Presidente Gabriel Boric se refirió al fallo que absolvió al exteniente de Carabineros, Claudio Crespo, acusado de dejar ciego al diputado electo Gustavo Gatica, quien perdió la vista durante las manifestaciones de 2019.

En entrevista con Tolerancia Cero de CNN Chile, el Mandatario señaló que “Gustavo hoy día no puede ver y quien le disparó no recibe una condena, eso me parece desgarrador”.

El Presidente Boric enfatizó la importancia de empatizar con la víctima y su familia y llamó a no sacar conclusiones antes de conocer la sentencia completa.

“No conocemos la sentencia del fallo, solo el veredicto”, dijo, agregando que “cuando se identifica a una persona que disparó y le quitó los ojos cunde el desconcierto (…) me produce un desgarro muy grande”.

“Me cuesta imaginar qué proporcionalidad”

El Mandatario también cuestionó la proporcionalidad del uso de la fuerza, señalando que “me cuesta imaginar qué proporcionalidad hay entre un integrante de Fuerzas Especiales y un manifestante que no está ni armado. No veo una proporcionalidad en que le saquen los ojos, pero eso habrá que verlo en tribunales”.

Asimismo, Boric se refirió a la Ley Naín-Retamal, que sirvió de base para la absolución, aclarando que “es muy pronto para establecer que esta ley en particular tiene una consecuencia directa en lo que finalmente se determina”.