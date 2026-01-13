El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió este martes al exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, en la causa por las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante una protesta ocurrida el 8 de noviembre de 2019, poniendo fin a más de cinco años de proceso judicial.

En ese contexto, se registraron concentraciones de apoyo al exteniente a las afueras del tribunal. En una de ellas, fue captado el momento en que uno de los simpatizantes realizó un saludo nazi.

El registro audiovisual del hecho comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante las últimas horas.