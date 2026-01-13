;

VIDEO. Hombre es captado realizando “saludo nazi” en concentración de apoyo a ex carabinero absuelto por caso Gustavo Gatica

En el registro se aprecia cómo el hombre de avanzada edad hace el saludo de forma reiterada.

Pablo Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió este martes al exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, en la causa por las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante una protesta ocurrida el 8 de noviembre de 2019, poniendo fin a más de cinco años de proceso judicial.

En ese contexto, se registraron concentraciones de apoyo al exteniente a las afueras del tribunal. En una de ellas, fue captado el momento en que uno de los simpatizantes realizó un saludo nazi.

El registro audiovisual del hecho comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante las últimas horas.

