Tinta roja en tatuajes: el grave riesgo inmunológico que alertó a médicos en Europa

Lo que comenzó como un tatuaje terminó en una compleja condición médica por los riesgos de ciertos pigmentos.

Javiera Rivera

Un inusual y grave caso médico encendió las alertas sobre los riesgos asociados a ciertos pigmentos usados en tatuajes, en especial la tinta roja.

Esto, luego que un hombre polaco –de poco más de 30 años– desarrollara severas reacciones inmunológicas que lo llevaron a someterse a múltiples cirugías para retirar completamente la piel tatuada.

Según detalla un reporte clínico publicado en la revista científica Clinics and Practice, los primeros síntomas aparecieron cerca de cuatro meses después de que el paciente se tatuara el antebrazo derecho con tinta roja.

Inicialmente presentó un sarpullido con picazón que se extendió por brazos y pecho, el cual evolucionó a eritrodermia, una inflamación cutánea severa y generalizada.

Pérdida de cabello, vitiligo y daño permanente

Con el paso de los años, el cuadro se agravó. El hombre perdió completamente el vello corporal, dejó de sudar y desarrolló vitiligo, una enfermedad que provoca la pérdida de pigmentación en la piel.

Los médicos descartaron causas comunes y observaron que las lesiones más intensas aparecían específicamente en las zonas tatuadas con tinta roja.

Finalmente, por recomendación de un especialista en alergias, el paciente fue sometido a cirugías para extirpar los restos inflamados del tatuaje.

Solo tras la eliminación total de la tinta roja y el uso de medicamentos inmunosupresores, su condición comenzó a mejorar: el cabello volvió a crecer y el avance del vitiligo se detuvo. Sin embargo, el daño a las glándulas sudoríparas sería permanente, lo que lo expone a riesgo de golpes de calor.

