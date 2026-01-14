;

AUDIO. “Vine de vacaciones a Chile y me gustó mucho. Ese fue un plus para aceptar venirme y cambiar de ciudad”

En conversación con Los Tenores de la Tarde, Justo Giani, refuerzo de la Universidad Católica, explicó cómo se gestó su fichaje con los cruzados.

Javier Catalán

Justo Giani, refuerzo de la UC

Justo Giani, refuerzo de la UC

09:01

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Uno de los refuerzos que más ilusión genera en la Universidad Católica de cara a la temporada 2026 es Justo Giani, atacante argentino que llegó proveniente de Aldosivi.

En conversación con Los Tenores de la Tarde, el futbolista trasandino de 26 años se refirió a su arribo al fútbol chileno y entregó detalles de la decisión que lo llevó a fichar por la UC.

La realidad es que cuando surgió a mitad de año me entusiasmé mucho. Sabía la infraestructura que tenía, sabía lo que era el club en Chile. Tenía ganas de hacer una experiencia en el exterior; sentí que era un lugar que me iba a hacer sentir cómodo y que la adaptación iba a ser fácil. Cuando no se pudo a mitad de año y surgió de vuelta a fin de año, no dudé un segundo”, comenzó diciendo el jugador.

Revisa también:

ADN

Sobre las diferencias que espera encontrar en esta nueva aventura en comparación con lo vivido en su país, señaló: “El fútbol argentino es muy difícil, muy friccionado; son pocas las chances que te quedan. También, jugando el descenso, son otras presiones: no te puedes equivocar, porque la pagas caro; significa perder puntos e irte a la B”.

La realidad es que temo que voy a tener que pasar por una adaptación, que espero que sea lo más rápida posible, pero quiera o no, cualquier futbolista que venga a una experiencia nueva tiene que adaptarse. Es otro fútbol, otros tiempos”, agregó.

La visita a Chile que lo convenció de venir a la UC

En un momento de la conversación con nuestros panelistas, Giani recordó la vez que vino al país de vacaciones el año pasado, instancia en la que además asistió al partido entre Universidad de Chile y Estudiantes de La Plata por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Vine de vacaciones y acompañé a un amigo. A mí me gusta el fútbol, me gusta ver partidos, sea cual sea, entonces surgió la posibilidad de ir a ver a Estudiantes y, viendo que estaban acá en Santiago, fui con mi amigo y la verdad es que me gustó mucho”, relató el argentino.

Creo que fue un plus para decir: ya conozco la ciudad, es un país muy lindo, y aceptar también desde ese punto, porque es un cambio de ciudad, alejarse de la familia y todo”, sentenció Justo Giani.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad