Uno de los refuerzos que más ilusión genera en la Universidad Católica de cara a la temporada 2026 es Justo Giani, atacante argentino que llegó proveniente de Aldosivi.

En conversación con Los Tenores de la Tarde, el futbolista trasandino de 26 años se refirió a su arribo al fútbol chileno y entregó detalles de la decisión que lo llevó a fichar por la UC.

“La realidad es que cuando surgió a mitad de año me entusiasmé mucho. Sabía la infraestructura que tenía, sabía lo que era el club en Chile. Tenía ganas de hacer una experiencia en el exterior; sentí que era un lugar que me iba a hacer sentir cómodo y que la adaptación iba a ser fácil. Cuando no se pudo a mitad de año y surgió de vuelta a fin de año, no dudé un segundo”, comenzó diciendo el jugador.

Sobre las diferencias que espera encontrar en esta nueva aventura en comparación con lo vivido en su país, señaló: “El fútbol argentino es muy difícil, muy friccionado; son pocas las chances que te quedan. También, jugando el descenso, son otras presiones: no te puedes equivocar, porque la pagas caro; significa perder puntos e irte a la B”.

“La realidad es que temo que voy a tener que pasar por una adaptación, que espero que sea lo más rápida posible, pero quiera o no, cualquier futbolista que venga a una experiencia nueva tiene que adaptarse. Es otro fútbol, otros tiempos”, agregó.

La visita a Chile que lo convenció de venir a la UC

En un momento de la conversación con nuestros panelistas, Giani recordó la vez que vino al país de vacaciones el año pasado, instancia en la que además asistió al partido entre Universidad de Chile y Estudiantes de La Plata por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Vine de vacaciones y acompañé a un amigo. A mí me gusta el fútbol, me gusta ver partidos, sea cual sea, entonces surgió la posibilidad de ir a ver a Estudiantes y, viendo que estaban acá en Santiago, fui con mi amigo y la verdad es que me gustó mucho”, relató el argentino.

“Creo que fue un plus para decir: ya conozco la ciudad, es un país muy lindo, y aceptar también desde ese punto, porque es un cambio de ciudad, alejarse de la familia y todo”, sentenció Justo Giani.