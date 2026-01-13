;

Tomás Rau: el perfil académico que corre con ventaja para asumir el Ministerio del Trabajo de José Antonio Kast

El economista asoma como opción fuerte, en medio de críticas por los perfiles de los nombres que suenan para el futuro gabinete.

Tal como contó Radio ADN durante el Mediodía en ADN, uno de los nombres que corre con ventaja y quien tiene mayor posibilidad para ser Ministro del Trabajo es Tomás Rau.

Economista y profesor titular del Instituto de Economía de la Universidad Católica, cuenta con formación en la Universidad de Chile y un Ph.D. en Economía por la Universidad de California, Berkeley.

Su perfil técnico ha generado cuestionamientos desde el mundo político, donde se advierte que los nombres que suenan responden mayoritariamente a una lógica académica, con menor experiencia política.

Consultado por esta posibilidad, el exsubsecretario de Hacienda del segundo gobierno de Sebastián Piñera y asesor de confianza de Kast, Alejandro Weber, valoró su trayectoria.

Tomás es un gran, gran hombre con mucha experiencia. También hay otros nombres que son muy, muy buenos y potentes”, afirmó Weber a Radio ADN, agregando que “estoy seguro que va a haber un gran ministro del Trabajo”.

