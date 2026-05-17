El Presidente José Antonio Kast alcanzó su nivel de aprobación más bajo desde que asumió el mando, según los resultados de la última encuesta Plaza Pública de Cadem. El sondeo reveló que el respaldo al Mandatario cayó al 36%, registrando un descenso de seis puntos en solo una semana y cumple tres semanas consecutivas viendo su aprobación caer. En contrapartida, el rechazo a su administración escaló hasta el 58%, marcando la cifra de desaprobación más alta en lo que va de su gobierno.

La encuesta expone una contradicción entre las expectativas ciudadanas y la gestión del Ejecutivo. Si bien un 44% de los consultados asocia la figura de Kast con el compromiso de mejorar la seguridad y el orden público, un 64% manifiesta la convicción de que el Gobierno no posee un plan de seguridad concreto para enfrentar la crisis delictual.

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Endurecimiento de la postura migratoria

El estudio también arroja un diagnóstico crítico respecto a la crisis migratoria. Un 75% de los encuestados aboga por imponer mayores restricciones y un 60% califica la llegada de extranjeros como algo negativo para el país. En este escenario, destacan altos niveles de adhesión a medidas punitivas:

85% respalda sancionar a empleadores que contraten a personas en situación irregular.

respalda sancionar a empleadores que contraten a personas en situación irregular. 84% apoya la expulsión inmediata de quienes hayan ingresado por pasos no habilitados.

apoya la expulsión inmediata de quienes hayan ingresado por pasos no habilitados. 56% se muestra a favor de cerrar completamente las fronteras nacionales.

Respecto al Plan Escudo Fronterizo, que incluye el uso de radares, drones y presencia militar, la aprobación cayó seis puntos hasta situarse en un 57%. No obstante, la confianza en su efectividad es moderada, ya que solo la mitad de los chilenos cree que estas herramientas lograrán frenar el ingreso irregular.

Escepticismo sobre la promesa de expulsiones

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Uno de los puntos más complejos para La Moneda radica en la viabilidad de su principal oferta electoral. El 61% de los encuestados considera que la meta de expulsar a 300 mil inmigrantes irregulares es imposible de cumplir. Aunque un 54% reconoce que inicialmente pensó que la propuesta era realizable, actualmente un 65% prevé que la mayoría de estos extranjeros permanecerá en Chile hacia el cierre de 2026.

Finalmente, el sondeo consignó que un 65% de la ciudadanía está de acuerdo con que las instituciones de salud y educación entreguen información confidencial a las autoridades para facilitar la identificación de migrantes que cuenten con una orden de expulsión vigente.