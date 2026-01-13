Rodolfo Carter se acerca al gobierno de Kast: aseguran ofrecimiento de ministerio clave al senador electo

A semanas de la conformación del nuevo gabinete, el nombre del senador electo Rodolfo Carter comenzó a tomar fuerza al interior del equipo del presidente electo, José Antonio Kast, como una de las cartas para asumir un rol central en el próximo gobierno.

Según fuentes cercanas a las conversaciones, recogidas por El Mercurio, el exalcalde habría recibido un ofrecimiento para encabezar una de las carteras más estratégicas de la administración entrante: el Ministerio de Seguridad Pública.

La definición del titular de esa cartera se ha convertido en uno de los principales debates en el entorno del mandatario electo, indica el citado medio, especialmente por la prioridad que el nuevo gobierno ha puesto en el combate a la delincuencia y el control del orden público. En ese contexto, Carter emergió como una opción que combina visibilidad política, experiencia territorial y conocimiento del programa en materia de seguridad.

Si bien en el oficialismo republicano surgieron otros nombres, incluidos exalcaldes y perfiles ligados a las Fuerzas Armadas en retiro, finalmente se habría impuesto la tesis de nombrar a un civil con manejo político y capacidad de articulación legislativa, evitando abrir flancos en el Congreso en momentos clave para la agenda de seguridad.

De acuerdo con versiones internas, expuestas por el matutino, Carter habría manifestado su disponibilidad para asumir el desafío, pese a las complejidades que implica dejar un cargo asegurado en el Senado y enfrentar una cartera altamente expuesta en pleno inicio de gobierno.

El eventual arribo del exjefe comunal al gabinete requeriría que primero asuma formalmente como senador el próximo 11 de marzo, tras lo cual el Partido Republicano debería activar el mecanismo para designar a su reemplazante.

El acercamiento de Carter al núcleo del gobierno de Kast no es nuevo. Desde el año pasado, el exalcalde se integró al equipo programático en materias de seguridad y migración, participando en la elaboración de propuestas como el plan Escudo Fronterizo, uno de los ejes del programa presidencial.

Aunque no existe confirmación oficial, en el entorno del presidente electo reconocen que su nombre se consolidó en los últimos días como la principal alternativa para liderar una de las carteras más sensibles del próximo gobierno.