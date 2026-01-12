Reajuste Sector Público: Comisión de Hacienda posterga despacho y rechaza nueva indicación del gobierno

Una compleja jornada legislativa se vivió este lunes en el Congreso Nacional, donde la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados no logró despachar en su totalidad el proyecto de ley de Reajuste al Sector Público. La instancia resolvió continuar sesionando este martes para finalizar el trámite, postergando la votación en Sala para el día miércoles.

Sin embargo, el punto más crítico de la sesión fue el revés que sufrió el Ejecutivo respecto a la polémica “norma de amarre”, que busca regular las desvinculaciones de los funcionarios del Estado. Aunque el Gobierno había anunciado durante el día una modificación para elevar la exigencia de antigüedad a 5 años para poder reclamar ante Contraloría, dicha propuesta fue rechazada.

La votación clave

La indicación del Ejecutivo se cayó debido a una tormenta perfecta: los parlamentarios de derecha votaron en contra y los diputados oficialistas optaron por la abstención.

Como consecuencia de este rechazo, lo que la Sala deberá votar el miércoles es el texto original que establece un umbral mucho más bajo: “aquellas personas que trabajan a contrata hace 2 años o más puedan acceder a reclamar ante Contraloría si consideran que su despido fue injustificado”.

Quiebre de expectativas

El resultado sorprendió en los pasillos del Congreso, ya que previamente se había señalado que la enmienda para subir el requisito a 5 años contaba con “apoyo transversal”. Finalmente, la falta de votos alineados del propio oficialismo y la postura de la oposición terminaron por mantener la norma en sus términos más amplios, lo que ha sido calificado por sectores políticos como un “amarre” de funcionarios de la actual administración ad portas del cambio de mando.