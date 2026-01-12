;

No solo en la “Moneda Chica”: las coordinaciones dentro y fuera de la Gloria 88 para formar el gabinete de Kast

Con la UDI y RN ya a bordo, el mandatario electo negocia personalmente la incorporación de otras fuerzas, mientras el partido de Johannes Kaiser mantiene la incertidumbre.

Mario Vergara

Diana Copa

12 de enero de 2026 / SANTIAGO El Presidente de la República, Gabriel Boric, encabeza la inauguración del Congreso Futuro 2026, que se realiza en el salon de Honor del ex Congreso Nacional. En la imagen, Jose Antonio Kast, presidente electo, se dirige a los asistentes. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

12 de enero de 2026 / SANTIAGO El Presidente de la República, Gabriel Boric, encabeza la inauguración del Congreso Futuro 2026, que se realiza en el salon de Honor del ex Congreso Nacional. En la imagen, Jose Antonio Kast, presidente electo, se dirige a los asistentes. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

El diseño del próximo gobierno ha entrado en su recta final. Tanto desde las oficinas de la “Gloria 88” como desde el círculo de hierro del Presidente electo, se ha confirmado una fecha clave en el calendario político: será el próximo 20 de enero cuando José Antonio Kast revele oficialmente los nombres que compondrán su gabinete ministerial, poniendo fin a semanas de especulaciones y “casting” de autoridades.

Según información confirmada por Radio ADN, el esqueleto del comité político y económico ya estaría prácticamente zanjado. El equipo sería encabezado por el exsenador Claudio Alvarado en el Ministerio del Interior, una pieza clave para la articulación política. A él se sumarían José García Ruminot en la Segpres, encargado de la relación con el Congreso; Mara Sedini en la Vocería de Gobierno (Segegob); y el economista Jorge Quiroz en Hacienda.

Otros nombres que suenan con fuerza para el área sectorial son Martín Arrau en Obras Públicas y María Jesús Wulf en Desarrollo Social.

Sorpresas y carteras pendientes

Sin embargo, las negociaciones continúan frenéticas para llenar los casilleros restantes. Este lunes, la Oficina del Presidente Electo (OPE) recibió visitas que encendieron las alertas: la lanzadora de bala Natalia Duco llegó hasta el recinto, perfilándose como carta para el Ministerio del Deporte. En paralelo, Judith Marín, actual Secretaria General del Partido Social Cristiano, visitó las dependencias, posicionándose como una opción fuerte para el Ministerio de la Mujer.

La cartera de Seguridad sigue siendo una incógnita, barajándose aún la posibilidad de nombrar a parlamentarios electos, lo que obligaría a movimientos en el Congreso.

Ampliando la coalición

Más allá de los nombres, Kast está dedicado a la ingeniería política de su coalición. Con el Partido Republicano, la UDI y RN ya confirmados como parte del oficialismo, el mandatario electo busca ampliar sus fronteras.

Para ello, Kast sostuvo reuniones estratégicas en la sede de Ideas Republicanas (calle Rapallo). Allí recibió al y el senador Luciano Cruz Coke, quien invitaron directamente y no en representación de la mesa de Evopoli y a la senadora Ximena Rincón a nombre de Demócratas, buscando acercamientos.

Esta apertura contrasta con la situación del Partido Nacional Libertario. La colectividad liderada por Johannes Kaiser —quien ya descartó ser ministro— mantiene en suspenso su participación, advirtiendo que “mientras no se confirme cómo van a funcionar las cosas”, persistirá la incomodidad con la nueva administración.

