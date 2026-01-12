Cámara aprueba Sistema Nacional de Cuidados con abstención de la oposición: Proyecto pasa al Senado

Un paso clave para una de las reformas estructurales más ambiciosas de la actual administración se concretó pasadas las 17:00 horas de este lunes. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC), iniciativa que reconoce por primera vez en la legislación chilena el derecho al cuidado.

La votación se resolvió con 90 votos a favor y ninguno en contra. Sin embargo, el trámite no estuvo exento de tensión política: se registraron 38 abstenciones, concentradas principalmente en las bancadas del Partido Republicano, la UDI y RN. Tras este respaldo, el texto deberá ser visado nuevamente por el Senado antes de convertirse en Ley de la República.

El nudo del quórum y la defensa del Gobierno

La Comisión Mixta había repuesto artículos claves que se habían caído previamente por falta de quórum calificado, como la supervisión de la Secretaría de Apoyos y Cuidados y la creación del Comité Interministerial.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro (FA), celebró el avance y destacó el tono del debate en la Mixta. “Da cuenta de un trabajo legislativo que se ha realizado de manera seria, técnica, pero sobre todo colaborativa”, sostuvo. Toro advirtió a la Sala que mantener el rechazo a estas normas tendría “consecuencias institucionales relevantes”, argumento que logró convencer a una mayoría suficiente para viabilizar la estructura del sistema.

La reserva republicana: Padres vs. Estado

El punto de fricción lo protagonizó el diputado republicano Stephan Schubert, quien hizo una reserva de constitucionalidad. Su argumento central apunta a que la ley permitiría a niños y adolescentes acceder a la oferta de cuidados sin la autorización explícita de sus progenitores.

“El acceso de los niños (...) sea con conocimiento y consentimiento de sus padres o representantes legales, no queda claro en esta norma. No hacerlo, socavaría la autoridad de los padres“, argumentó Schubert, advirtiendo que esto podría derivar en una “judicialización de las relaciones familiares”.

¿Qué crea la nueva ley?

El proyecto establece una nueva arquitectura estatal basada en el reconocimiento del derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. El sistema se organizará en tres niveles:

Político: Un Comité Interministerial. Ejecutivo: Liderado por el Ministerio de Desarrollo Social. Participativo: Un Consejo de la Sociedad Civil.

Los beneficiarios directos serán personas con discapacidad, adultos mayores con dependencia, niños, niñas y adolescentes, así como quienes ejercen labores de cuidado, tanto remuneradas como no remuneradas, promoviendo principios de corresponsabilidad social y de género.