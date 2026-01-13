En prisión preventiva quedó Andy Villa Sanhueza, de 29 años, imputado como autor del delito de incendio forestal ocurrido el 6 de enero de 2025 en el sector Patagual, en la comuna de Coronel, región del Biobío.

Recordemos que el fuego afectó cerca de 10 hectáreas y se produjo en momentos en que la zona se encontraba bajo alerta roja por ola de calor.

Villa Sanhueza, conductor de ambulancia de profesión, se desempeñaba como brigadista de la empresa forestal Arauco y además era voluntario de la 9ª Compañía del Cuerpo de Bomberos de Coronel.

La investigación se inició tras una denuncia presentada por Forestal Arauco y permitió establecer la participación directa del imputado mediante registros de cámaras de seguridad del cuartel.

En las imágenes, se puede ver al acusado saliendo del recinto, luego desplazándose hacia el punto de inicio del incendio y regresando posteriormente a su puesto tras el comienzo del siniestro.

Por lo anterior, el imputado fue detenido la madrugada del 11 de enero, y durante su declaración renunció a su derecho a guardar silencio, reconociendo de forma voluntaria e intencional su participación en el inicio del incendio.

Al ser consultado por el motivo de su actuar, señaló que fue “por hueón y por estar con efectos de la marihuana”.

Además, en un audio de WhatsApp enviado al superintendente del Cuerpo de Bomberos de Coronel, Eduardo Monsálvez, el imputado reconoció haber acudido al lugar, afirmando que se encontraba fumando marihuana fuera del cuartel.