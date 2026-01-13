“Negocio familiar” en GORE Araucanía: detienen a ex funcionario, su pareja y su suegra en arista del Caso Convenios

Una nueva diligencia policial remeció a la Región de La Araucanía en las últimas horas, luego de que detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) de Temuco concretaran la detención de tres personas vinculadas a una arista del denominado Caso Convenios. Los aprehendidos son un hombre y dos mujeres, quienes enfrentan cargos por fraude al fisco, lavado de activos y uso de documento privado.

El operativo, coordinado con la Fiscalía de Alta Complejidad (FIAC), apunta a un esquema de defraudación que habría generado un perjuicio económico al Estado estimado en 200 millones de pesos. El mecanismo ilícito se centraba en la adjudicación fraudulenta de recursos públicos provenientes del Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía.

Según la información proporcionada por la PDI, la investigación logró establecer mediante análisis criminal e inteligencia policial que el líder de la maniobra sería un ex funcionario del GORE Araucanía. Este sujeto habría operado en complicidad con su conviviente y la madre de esta para postular a diversos programas de una agencia regional y una casa de estudios superiores de la zona.

Empresas de fachada y lujos incautados

El modus operandi descrito por la policía civil revela una planificación detallada: los imputados desviaban los fondos estatales adjudicados hacia empresas que ellos mismos controlaban de manera encubierta. Para lograr su cometido y ocultar el origen ilícito del dinero, habrían recurrido a la falsificación de documentación, simulación de compras y diversas maniobras financieras.

Las detenciones se materializaron ayer tras una orden judicial, ejecutándose allanamientos en inmuebles particulares ubicados en las ciudades de Puerto Montt y Collipulli.

Durante las irrupciones en los domicilios, los detectives incautaron evidencia clave para la investigación, incluyendo teléfonos celulares, computadores, pendrives, chequeras de empresas y documentos de interés criminalístico. Además, se decomisó una camioneta marca Ford, cuyo avalúo asciende a los 34 millones de pesos.

Los tres imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco, donde enfrentarán la respectiva audiencia de control de detención para formalizar los cargos en su contra.