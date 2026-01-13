Mujer de 78 años quedó con fracturas tras violenta pelea por sacar una hoja de aloe vera en Puente Alto

Una madre y su hija fueron brutalmente agredidas por un vecino en la comuna de Puente Alto, región Metropolitana, luego de sacar una hoja de aloe vera desde el jardín colindante, hecho que desató la violenta reacción del individuo.

Como consecuencia del ataque, una adulta mayor de 78 años terminó con fracturas y diversas lesiones, mientras que el agresor fue detenido y posteriormente dejado en libertad.

El caso fue dado a conocer en el programa “La Tarde es Nuestra” de Canal 13, donde se exhibieron imágenes captadas por cámaras de seguridad que registraron el momento de la golpiza.

Según los antecedentes expuestos en el espacio televisivo, el hecho ocurrió el jueves 8 de enero, cuando la familia transitaba por el sector y extrajo una hoja de aloe vera desde el jardín de un vecino, a quien conocían desde hace décadas.

Esto provocó que el sujeto acudiera al domicilio para increparlas, pasando rápidamente a la agresión física.

En medio del ataque, la madre de la mujer, de 78 años, intervino para defender a su hija, siendo golpeada, arrastrada y lanzada al suelo, lo que le provocó traumatismos y fracturas, debiendo recibir atención médica.

“Primero botó a mi hija y me metí a defenderla porque iba a seguir pegándole. Pensé que me la había matado”, relató la adulta mayor.

Finalmente, el sujeto fue detenido tras la agresión, sin embargo, quedó en libertad al día siguiente, situación que generó preocupación entre los familiares de las víctimas.