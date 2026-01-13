;

Mujer de 78 años quedó con fracturas tras violenta pelea por sacar una hoja de aloe vera en Puente Alto

El agresor fue detenido tras la golpiza, pero quedó en libertad al día siguiente.

Javiera Rivera

Canal 13

Canal 13

Una madre y su hija fueron brutalmente agredidas por un vecino en la comuna de Puente Alto, región Metropolitana, luego de sacar una hoja de aloe vera desde el jardín colindante, hecho que desató la violenta reacción del individuo.

Como consecuencia del ataque, una adulta mayor de 78 años terminó con fracturas y diversas lesiones, mientras que el agresor fue detenido y posteriormente dejado en libertad.

El caso fue dado a conocer en el programa “La Tarde es Nuestra” de Canal 13, donde se exhibieron imágenes captadas por cámaras de seguridad que registraron el momento de la golpiza.

Según los antecedentes expuestos en el espacio televisivo, el hecho ocurrió el jueves 8 de enero, cuando la familia transitaba por el sector y extrajo una hoja de aloe vera desde el jardín de un vecino, a quien conocían desde hace décadas.

Revisa también

ADN

Esto provocó que el sujeto acudiera al domicilio para increparlas, pasando rápidamente a la agresión física.

En medio del ataque, la madre de la mujer, de 78 años, intervino para defender a su hija, siendo golpeada, arrastrada y lanzada al suelo, lo que le provocó traumatismos y fracturas, debiendo recibir atención médica.

“Primero botó a mi hija y me metí a defenderla porque iba a seguir pegándole. Pensé que me la había matado”, relató la adulta mayor.

Finalmente, el sujeto fue detenido tras la agresión, sin embargo, quedó en libertad al día siguiente, situación que generó preocupación entre los familiares de las víctimas.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad