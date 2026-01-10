Escándalo en Coronel: suspenden a bombero acusado de iniciar incendio que consumió 10 hectáreas en Patagual

Un hecho de máxima gravedad sacudió la confianza pública en la Región del Biobío este viernes, luego de que el Cuerpo de Bomberos de Coronel confirmara que uno de sus propios integrantes estaría detrás del inicio de un incendio forestal. La institución decidió inhabilitar de manera preventiva al voluntario, poniéndolo a disposición de la justicia tras recabar pruebas que lo incriminan directamente en la emergencia desatada a principios de semana.

El siniestro en cuestión se registró el pasado martes 6 de enero en el kilómetro 14 de la ruta O-852, en el sector rural de Patagual. Las llamas, que comenzaron en una zona de plantaciones de pino, se propagaron rápidamente consumiendo cerca de 10 hectáreas y obligaron a un intenso despliegue de recursos de emergencia, incluyendo a Conaf, CMPC, Forestal Arauco y a los propios compañeros del acusado.

Delatado por las cámaras

Según los antecedentes revelados por La Tercera, el vuelco en el caso se produjo tras una auditoría interna. A través de un comunicado oficial, la institución bomberil detalló que la revisión de las cámaras de seguridad del cuartel de la 9° Compañía de Coronel fue clave para esclarecer el origen del fuego.

Al analizar las imágenes, los oficiales notaron que el foco de incendio se inició en las inmediaciones del recinto bomberil y que el responsable de la ignición sería el voluntario ahora investigado. “Atendida la gravedad de los hechos, el bombero voluntario presuntamente involucrado ha sido inhabilitado de manera preventiva hasta que la justicia determine su presunta responsabilidad", declaró el organismo en su misiva pública.

Rechazo institucional absoluto

La denuncia no se quedó en lo administrativo. La directiva de la 9° Compañía confirmó que todos los antecedentes, incluidos los registros audiovisuales, fueron puestos “inmediatamente a disposición del Ministerio Público y las policías" para la persecución penal del delito de incendio.

En su declaración, el Cuerpo de Bomberos fue enfático en blindar la honra de la corporación, calificando lo sucedido como un “hecho aislado sin precedentes”. La entidad recalcó su “rechazo categórico” a cualquier acción que busque provocar desastres intencionales, subrayando que la conducta individual del imputado “no representa ni empaña en absoluto la labor, el compromiso ni la vocación de servicio” que históricamente ha caracterizado a los voluntarios de la zona.