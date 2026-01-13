No llegó a trabajar y sus colegas la encontraron muerta: el caso de la parvularia que remece a la región del Biobío

La comuna de Florida, en la región del Biobío, permanece impactada por la muerte de Magdalena Burgos Araneda, educadora de párvulos de 40 años, quien fue hallada sin vida al interior de su domicilio durante la jornada del lunes.

La víctima, trabajadora de Fundación Integra en el Jardín Infantil Ternura, no llegó a su lugar de trabajo, lo que alertó a sus compañeras. Al no lograr contactarla, acudieron hasta su vivienda, donde encontraron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades.

Al respecto, el subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción, indicó que “en horas de la mañana, compañeras de trabajo de la víctima habrían concurrido hasta su domicilio, por cuanto no mantenían noticias de esta persona. Al ingresar la encuentran sin vida”.

“ Diferentes traumatismos craneoencefálicos”

El oficial agregó que la educadora presentaba “diferentes traumatismos craneoencefálicos que le costaron la vida”, aclarando que será el Servicio Médico Legal el que determine la causa precisa del fallecimiento. Se presume fuertemente que hubo participación de terceros.

La PDI y la Fiscalía realizan diligencias para dar con el o los responsables del crimen. El hecho ha generado conmoción en la comunidad educativa y vecinal, que ha organizado velatones en memoria de la víctima.

En tanto, el alcalde de Santa Juana, Ángel Castro, anunció la presentación de una querella para que a los responsables “se les pueda aplicar el máximo rigor de la ley”.