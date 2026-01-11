“Iba consciente”: piloto salva con vida tras impactar su avión mientras combatía el fuego en el Biobío

Un grave accidente aéreo se registró durante la tarde de este domingo en la comuna de Lebu, Región del Biobío, cuando una aeronave destinada al combate de incendios forestales sufrió un capotaje en pleno operativo.

El piloto, de nacionalidad española, logró sobrevivir al impacto y fue rescatado con vida desde el fuselaje, encontrándose consciente pero bajo estricta observación médica.

El hecho ocurrió cerca de las 17:00 horas en el sector La Fortuna (zona de Trancalco), en medio de las complejas condiciones que enfrentan los equipos de emergencia para controlar los focos activos en la provincia de Arauco. La máquina siniestrada corresponde a un modelo Air Tractor perteneciente a la empresa Air Andes, que prestaba servicios a Forestal Arauco con una capacidad de descarga de 3.000 litros.

Rescate y evacuación

Según el reporte entregado por el periodista Nicolás Medina de Radio ADN, brigadistas forestales y voluntarios de Bomberos que operaban en el lugar acudieron de inmediato al sitio del suceso, logrando extraer al tripulante desde el interior de la cabina.

El delegado presidencial subrogante del Biobío, Humberto Toro, confirmó el estado del herido: “El piloto iba consciente, no sabemos la gravedad de sus heridas hasta que llegue al hospital”. Inicialmente, se planificó su traslado al hospital de Curanilahue, pero la empresa activó un protocolo de emergencia para llevarlo en una aeronave hasta el sector de La Colcha y, desde allí, derivarlo directamente a la Clínica del Sur en la comuna de Concepción.

Investigación en curso

Aunque las razones exactas del accidente son materia de investigación, se sabe que el piloto perdió el control de la nave en un momento crítico de la operación. Mientras el afectado recibe atención especializada para descartar lesiones graves, las faenas de combate del incendio en Lebu continúan activas, con brigadas terrestres y otras aeronaves trabajando para contener el avance del fuego.