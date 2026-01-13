Durante este martes, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, conversó con ADN Hoy y abordó las críticas formuladas por el presidente electo José Antonio Kast al actual gobierno del presidente Gabriel Boric, luego del primer encuentro cara a cara entre ambas autoridades, realizado en un contexto de tensión política tras los cuestionamientos expuestos por Kast en Icare.

Al ser consultado por el estado de la relación entre el gobierno saliente y el entrante, Elizalde sostuvo que “aquí hay que distinguir dos aspectos que son distintos. El primero tiene que ver con el traspaso de mando. Nosotros estamos trabajando por un traspaso ejemplar, con el mayor estándar, conforme a la tradición democrática de Chile desde 1990 en adelante”.

En esa línea, explicó que “ya están realizadas las coordinaciones, se han dictado los instructivos para que las nuevas autoridades dispongan de toda la información necesaria, de manera que la tarea del Estado no se detenga”, agregando que el próximo 11 de marzo “las nuevas autoridades contarán con todas las herramientas para continuar un trabajo que es permanente por parte del Estado”.

El ministro detalló además que el proceso contempla una plataforma electrónica donde se cargará información relevante “en una fecha lo más cercana posible al cierre previo al 11 de marzo, que estamos proyectando hacia fines de enero”, junto con reuniones de coordinación con las nuevas autoridades.

Sin embargo, al referirse al debate político, Elizalde marcó una diferencia clara: “ Se han dicho muchas falsedades, mentiras y fake news , con las cuales se ha pretendido construir un diagnóstico del país que no corresponde a la realidad”.

“Ser estadista es una convicción”

Respecto al cambio de tono del presidente electo en las últimas semanas, Elizalde evitó atribuir intenciones, pero fue enfático en su reflexión política. “No soy quién para calificar las intenciones del presidente electo. Pero sí señalé en su oportunidad que la condición de estadista debe ser permanente. Finalmente, ser estadista es una convicción, no un traje que uno se pone o se saca según la conveniencia del momento”, afirmó.

Sobre el encuentro presencial entre Boric y Kast y la posibilidad de nuevas reuniones, el ministro indicó que desde el Ejecutivo “existe toda la disposición, y siempre ha existido (…) A través del diálogo hemos construido acuerdos con sectores de la oposición, particularmente con la oposición constructiva, para sacar adelante iniciativas tan relevantes como la reforma de pensiones, que ya este mes comienza a pagar el aumento del pilar contributivo”.

“El mandato del presidente Boric termina el 11 de marzo, y hay iniciativas que consideramos muy importantes que puedan ser aprobadas”, señaló, mencionando el proyecto que pone fin al CAE y el que establece un sistema de sala cuna universal. En ese marco, reiteró que “lo que hay de parte del gobierno es disposición a dialogar con todos los sectores de la oposición y, por cierto, con el sector que representa el presidente electo, para generar buenos acuerdos para el país”.

Finalmente, ante el estrecho margen legislativo que queda antes del cambio de mando y las dificultades para alcanzar consensos, el ministro insistió en que la voluntad del Ejecutivo ha sido permanente, aun en un escenario complejo, reafirmando que el diálogo y la información verificable deben seguir siendo la base del debate democrático.