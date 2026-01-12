;

VIDEO. Boric responde a duras críticas de Kast en Icare: “Si yo me quedara con las cuñas, no podríamos conversar”

El Presidente llamó al mandatario electo a aprobar el proyecto de Sala Cuna y buscar consenso en educación superior, dejando atrás las polémicas mediáticas.

Durante la inauguración del Congreso Futuro 2026, el Presidente Gabriel Boric abordó las críticas del mandatario electo, José Antonio Kast, y lo invitó a colaborar en proyectos clave para el país.

Al iniciar su discurso, el jefe de Estado señaló que evitaría entrar en “discusiones contingentes”, aunque rápidamente aludió a las declaraciones de Kast en Icare, donde cuestionó al Gobierno por la llamada “Ley de Amarres” y criticó la gestión de la actual administración.

“Si yo me quedara con las cuñas del discurso de José Antonio Kast en Icare, las que publicaron los medios, chuta, no podríamos conversar casi. Pero creo que el espíritu de lo que dice es mucho más constructivo”, afirmó Boric, destacando la importancia de dialogar más allá de las versiones mediáticas.

En esa línea, el Mandatario hizo un llamado concreto a aprobar el proyecto de Sala Cuna Universal, que lleva casi 20 años en discusión parlamentaria. “Tenemos cuatro semanas, porque si no vamos a retroceder mucho. Aprovechemos, José Antonio, de llegar a un acuerdo al respecto y sacarlo adelante”, dijo.

En cuanto al nuevo financiamiento para la educación superior (FES), Boric reconoció las diferencias que existen, pero aseguró que “creo que ahí podemos llegar a un consenso”. El Presidente enfatizó la necesidad de no quedarse con la “peor versión posible” de los argumentos de la contraparte y priorizar la colaboración por sobre la confrontación política.

El discurso también abordó otros temas de contingencia, como el uso de nuevas tecnologías en las escuelas, señalando que su incorporación masiva es inevitable, pese a la regulación sobre celulares en aulas.

