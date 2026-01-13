Este martes se conoce veredicto contra Claudio Crespo: así fue la defensa del excarabinero imputado en caso Gustavo Gatica
El Ministerio Público acusa al exoficial de ser el responsable de cegar al diputado electo, por lo que solicitarán 12 años de cárcel.
Este martes, desde las 10:00 horas, el 4° Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago entregará el veredicto del juicio que busca aclarar lo sucedido cuando el diputado electo, Gustavo Gatica, quedó ciego durante el estallido social, presuntamente por disparos ejercidos por el exteniente de Carabineros Claudio Crespo.
En la instancia judicial, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte acusó que el 8 de noviembre de 2019, Crespo realizaba labores de control de orden público en la calle Carabineros de Chile, específicamente entre la calle Doctor Ramón Corvalán y Avenida Vicuña Mackenna, en la comuna de Santiago.
Revisa también
En paralelo, un grupo de personas se manifestaba en la intersección de Avenida Vicuña Mackenna con calle Carabineros de Chile. En ese contexto, según la acusación de la Fiscalía, el exoficial “se encontraba detrás de una pared” de un edificio, desde donde se asomó y –“abusando de su cargo”– efectuó un disparó con la escopeta que portaba.
“No existe en la investigación ningún antecedente”
“Este disparo se efectuó al tercio superior del cuerpo de los manifestantes, los cuales se ubicaban a partir de una distancia aproximada de 21,4 metros de frente al acusado, impactando e hiriendo gravemente en ambos ojos a la víctima Gustavo Gatica”, dice la acusación, consignó Emol.
En contraparte, Mauricio Bascur indicó que no se acreditó la autoría de su cliente en el disparo que lesionó a Gustavo Gatica. “Su señoría, no existe en la investigación del Ministerio Público ningún antecedente (...) de señalar a qué manifestantes refiere la acusación que se habría dirigido el disparo”, señaló.
Durante la jornada de ayer, el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago escuchó los últimos alegatos del denominado “caso Gatica”, y este martes dará a conocer el veredicto. Desde la Fiscalía ya adelantaron que pedirán 12 años de cárcel contra Claudio Crespo.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.