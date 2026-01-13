Alerta en desalojo de megatoma en San Antonio: carabineros son baleados durante operativo en Cerro Centinela

Una nueva jornada de desalojo en la megatoma del cerro Centinela, en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso, estuvo marcada este martes por graves incidentes, protestas y un amplio despliegue policial, en medio de cuestionamientos por la gestión de un conflicto social que se arrastra desde hace años.

Durante el operativo, funcionarios de Carabineros resultaron heridos por impactos balísticos, hecho que fue confirmado por la general jefa de Zona de Carabineros de Valparaíso, Patricia Vázquez.

En primera instancia, se informó de un efectivo agredido, un sargento segundo, quien recibió un disparo calibre 9 milímetros en uno de sus brazos cerca de las 7:30 horas, en medio de enfrentamientos registrados durante la madrugada. El funcionario fue trasladado al Hospital de San Antonio, donde permanece fuera de riesgo vital.

Agencia Uno Ampliar

La general Vázquez informó además que, durante las primeras horas del día, personal policial fue atacado con al menos 19 bombas incendiarias en uno de los accesos principales al sector, específicamente en el camino hacia la parcela 13, uno de los puntos clave del operativo de este martes. Ante estos hechos, Carabineros activó los protocolos de control de orden público, utilizando disuasivos químicos para asegurar el perímetro.

El procedimiento policial se concentró inicialmente en la parcela 11, donde ya se concretó la restitución del terreno a su propietario, y avanzó posteriormente hacia la parcela 13, considerada uno de los sectores más complejos del asentamiento. Hasta el lugar llegaron efectivos de distintas unidades, topógrafos, maquinaria pesada y personal de servicios básicos, mientras persistían barricadas, focos de protesta y lanzamiento de objetos desde sectores elevados de la toma.