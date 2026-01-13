;

Más líos para la U por el traspaso de Juan Martín Lucero: Fortaleza lo quiere de “moneda de cambio” por otro jugador en Brasil

En el elenco al cual pertenece el delantero argentino, buscan convencerlo de irse a préstamo a otro club que jugará el Brasileirao este año.

Carlos Madariaga

La posibilidad de que Juan Martín Lucero pueda firmar por la Universidad de Chile se ha ido transformando en una verdadera teleserie.

Ante el apuro por sumar al “Gato”, los azules todavía mantienen las negociaciones con el atacante de 34 años, pero ya sondeando otras opciones para su ataque.

El problema para el elenco universitario laico radica en que todo depende de que el exdelantero de Colo Colo logre acordar su salida del Fortaleza, club donde tiene contrato hasta 2027 y para lo cual espera percibir al menos el 50% del salario que le correspondería con tal de dejar al equipo que cayó a la Serie B de Brasil.

De todas formas, en el “Leao” no tienen pensado desprenderse fácilmente de Juan Martín Lucero y, de hecho, están pensando en usarlo como “moneda de cambio”.

Según información del diario O Povo, Fortaleza tenía un acuerdo para sumar al delantero Breno Lopes desde Coritiba, traspasando a préstamo al argentino, cuestión para lo cual el elenco que disputará el Brasileirao este año acordó pagar parte del salario del atacante.

Eso sí, Juan Martín Lucero no está dispuesto a irse a dicho club. El medio antes citado apunta a que en Fortaleza temen que el argentino “ha recibido malos consejos”, para lo cual ya están buscando otras opciones de jugadores a enviar a préstamo con tal de no perder el acuerdo alcanzado.

Habrá que ver si es que aquella actitud del atacante lo termina trayendo de vuelta al fútbol chileno o si jugará en otro equipo.

