;

Vuelco en el futuro de Felipe Loyola: millonaria oferta desde Europa por su traspaso

Un elenco de Italia hizo una propuesta formal para llevarse al volante de Independiente.

Carlos Madariaga

Vuelco en el futuro de Felipe Loyola: millonaria oferta desde Europa por su traspaso

Vuelco en el futuro de Felipe Loyola: millonaria oferta desde Europa por su traspaso / NurPhoto

Felipe Loyola sigue siendo protagonista del mercado de fichajes en Argentina ante la opción de darle un importante ingreso económico a Independiente.

Hasta hace pocos días, todo parecía listo para que el volante de 25 años pudiera irse al Santos de Brasil en un traspaso cercano a los 6 millones de dólares por el 80% del pase, monto a repartir entre el cuadro trasandino y Huachipato; es decir, 3 millones de dólares para cada uno.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, en las últimas horas, desde Europa surgió el interés de otro club por Felipe Loyola.

Según información del periodista argentino Matías Martínez, el Pisa de Italia hizo una propuesta formal a Independiente.

Al respecto, dicha oferta implica un desembolso de 7 millones de euros (8,2 millones de dólares) por el 70% del pase y una segunda opción que involucra la adquisición del 30% de la carta del seleccionado nacional (la que pertenece a los argentinos) por 4,5 millones de euros (5,3 millones de dólares).

Ante un monto más conveniente para Independiente, los de Avellaneda están analizando también más alcances con tal de que Loyola finalmente tenga su primera experiencia en el fútbol europeo, desestimando el interés desde Brasil por él.

De hecho, ante la inminente partida del volante, no quedó citado en el plantel del “Rojo” que este martes enfrentará a Everton de Viña del Mar en duelo amistoso por la Serie Rio de La Plata.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad