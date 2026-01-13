Vuelco en el futuro de Felipe Loyola: millonaria oferta desde Europa por su traspaso / NurPhoto

Felipe Loyola sigue siendo protagonista del mercado de fichajes en Argentina ante la opción de darle un importante ingreso económico a Independiente.

Hasta hace pocos días, todo parecía listo para que el volante de 25 años pudiera irse al Santos de Brasil en un traspaso cercano a los 6 millones de dólares por el 80% del pase, monto a repartir entre el cuadro trasandino y Huachipato; es decir, 3 millones de dólares para cada uno.

Sin embargo, en las últimas horas, desde Europa surgió el interés de otro club por Felipe Loyola.

Según información del periodista argentino Matías Martínez, el Pisa de Italia hizo una propuesta formal a Independiente.

Al respecto, dicha oferta implica un desembolso de 7 millones de euros (8,2 millones de dólares) por el 70% del pase y una segunda opción que involucra la adquisición del 30% de la carta del seleccionado nacional (la que pertenece a los argentinos) por 4,5 millones de euros (5,3 millones de dólares).

Ante un monto más conveniente para Independiente, los de Avellaneda están analizando también más alcances con tal de que Loyola finalmente tenga su primera experiencia en el fútbol europeo, desestimando el interés desde Brasil por él.

De hecho, ante la inminente partida del volante, no quedó citado en el plantel del “Rojo” que este martes enfrentará a Everton de Viña del Mar en duelo amistoso por la Serie Rio de La Plata.