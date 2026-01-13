;

Campeón del fútbol chileno en 2025 deja su club: jugará Copa Libertadores

O’Higgins suma a su cuarto refuerzo con miras a la temporada 2026.

O’Higgins cerró el 2025 de muy buena manera, teniendo una campaña histórica, logrando su clasificación a Copa Libertadores tras colarse en el tercer puesto de la tabla de Primera División chilena con 56 puntos.

En este contexto, el “Capo de Provincia”, pese a ser el último equipo en comenzar a sumar futbolistas, ha acelerado en sus gestiones para conformar el plantel que disputará tanto la Liga de Primera como la Copa Chile, la Copa de la Liga y la Copa Libertadores.

Al respecto, este martes oficializaron a una nueva incorporación: se trata de Leandro Díaz, lateral izquierdo chileno que llega desde Huachipato, club con el que disputó 18 partidos y entregó 2 asistencias en la pasada campaña, además de salir campeón de la Copa Chile con el conjunto “acerero”.

Con este arribo, el defensor se transforma en la cuarta incorporación de O’Higgins y se une a los nombres del guardameta Jorge Peña, los defensores Benjamín Rojas y Miguel Brizuela, transformándose así en otra alternativa para los objetivos del también nuevo técnico, Lucas Bovaglio.

