Martes 13: ¿Por qué hoy se considera un día de mala suerte y qué es lo que no se debe hacer? / Anita Kot

Para muchos, ver el martes 13 marcado en el calendario es motivo suficiente para extremar los cuidados. Considerada por siglos como una jornada “fatídica”, esta fecha se ha consolidado en el imaginario colectivo como un sinónimo de mala suerte.

Aunque para la ciencia no es más que una combinación numérica azarosa, en países de habla hispana —Chile incluido— la carga cultural es tan fuerte que incluso existe la trezidavomartiofobia: el miedo irracional a este día específico.

Todo también está marcado por una frase en particular: “Martes 13, no te cases, ni te embarques...”

¿Por qué se considera que el martes 13 es de mala suerte? Este es el origen

A la hora de buscar el germen del mal augurio, existen raíces históricas y mitólogicas. ¿Por qué el martes? Se apunta a:

Marte, el dios de la guerra : El nombre del día proviene del planeta Marte, que en la mitología romana estaba ligado a la guerra, la sangre, la violencia y la destrucción .

: El nombre del día proviene del planeta Marte, que en la mitología romana estaba ligado a la . Caída de Constantinopla: Históricamente, se dice que la caída ante los otomanos ocurrió un martes (en 1453), lo que reforzó la idea de que era un día de mala suerte para el cristianismo.

El recelo hacia el número 13 también bebe de varias fuentes. En el ámbito religioso, se asocia a la Última Cena, donde Judas, el traidor, fue el decimotercer invitado a la mesa, mientras que en el Apocalipsis, su capítulo 13 está dedicado a la figura del Anticristo y la Bestia.

A esto se suma el misticismo del Tarot, donde la carta 13 representa a la Muerte, reforzando una carga simbólica que, aunque para muchos signifique transformación, en la cultura popular se interpreta como un presagio de fatalidad.

¿Qué cosas no se deben hacer un martes 13?

La sabiduría popular ha dictado una lista de precauciones para “sobrevivir” a la jornada sin contratiempos. Las que destacan:

Casarse

Viajar

Firmar contratos o documentos legales

Pasar debajo de una escalera

Adoptar o cruzarse con un gato negro

Dejar la cama sin hacer

Romper un espejo