;

Martes 13: ¿Por qué hoy se considera un día de mala suerte y qué es lo que no se debe hacer?

La fecha despierta temores y precauciones en gran parte del mundo hispano. Esta es la explicación.

Javier Méndez

Martes 13: ¿Por qué hoy se considera un día de mala suerte y qué es lo que no se debe hacer?

Martes 13: ¿Por qué hoy se considera un día de mala suerte y qué es lo que no se debe hacer? / Anita Kot

Para muchos, ver el martes 13 marcado en el calendario es motivo suficiente para extremar los cuidados. Considerada por siglos como una jornada “fatídica”, esta fecha se ha consolidado en el imaginario colectivo como un sinónimo de mala suerte.

Aunque para la ciencia no es más que una combinación numérica azarosa, en países de habla hispana —Chile incluido— la carga cultural es tan fuerte que incluso existe la trezidavomartiofobia: el miedo irracional a este día específico.

Todo también está marcado por una frase en particular: “Martes 13, no te cases, ni te embarques...”

Revisa también:

ADN

¿Por qué se considera que el martes 13 es de mala suerte? Este es el origen

A la hora de buscar el germen del mal augurio, existen raíces históricas y mitólogicas. ¿Por qué el martes? Se apunta a:

  • Marte, el dios de la guerra: El nombre del día proviene del planeta Marte, que en la mitología romana estaba ligado a la guerra, la sangre, la violencia y la destrucción.
  • Caída de Constantinopla: Históricamente, se dice que la caída ante los otomanos ocurrió un martes (en 1453), lo que reforzó la idea de que era un día de mala suerte para el cristianismo.

El recelo hacia el número 13 también bebe de varias fuentes. En el ámbito religioso, se asocia a la Última Cena, donde Judas, el traidor, fue el decimotercer invitado a la mesa, mientras que en el Apocalipsis, su capítulo 13 está dedicado a la figura del Anticristo y la Bestia.

A esto se suma el misticismo del Tarot, donde la carta 13 representa a la Muerte, reforzando una carga simbólica que, aunque para muchos signifique transformación, en la cultura popular se interpreta como un presagio de fatalidad.

¿Qué cosas no se deben hacer un martes 13?

La sabiduría popular ha dictado una lista de precauciones para “sobrevivir” a la jornada sin contratiempos. Las que destacan:

  • Casarse
  • Viajar
  • Firmar contratos o documentos legales
  • Pasar debajo de una escalera
  • Adoptar o cruzarse con un gato negro
  • Dejar la cama sin hacer
  • Romper un espejo
ADN

Sanja Baljkas

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad