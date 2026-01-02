;

Feriados 2026 en Chile: estas son todas las fechas que serán irrenunciables

Muchos ya se preguntan cómo se vendrán los días libres en este nuevo año. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Feriados 2026 en Chile: estas son todas las fechas que serán irrenunciables

Desde el pasado jueves 1 de enero, que el 2026 se puso en marcha en Chile y el mundo.

Es por ello que probablemente muchos ya estén pensando cómo se vendrá el calendario de feriados en este nuevo año.

Lo anterior, considerando que son jornadas en que se aprovecha de descansar, estar con la familia o para realizar un sinfín de panoramas.

Revisa también:

ADN

El calendario de feriados 2026 en Chile

Entre celebraciones civiles y religiosas, para este 2026 se esperan un total de 16 días feriados en nuestro país.

De todos ellos, 10 caerán en días de semana, mientras que los 6 restantes corresponderán a días del fin de semana.

Cabe destacar, que en total son 5 los días feriados que serán obligatorios e irrenunciables durante el 2026.

A continuación el listado completo con los días feriados del 2026:

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo (irrenunciable)
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Sábado 4 de abril: Sábado Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador (irrenunciable)
  • Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales
  • Sábado 20 de junio: Día de los Pueblos Indígenas
  • Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
  • Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
  • Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
  • Viernes 18 de septiembre: Fiestas Patrias (irrenunciable)
  • Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
  • Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos
  • Sábado 31 de octubre: Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
  • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad