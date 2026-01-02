Feriados 2026 en Chile: estas son todas las fechas que serán irrenunciables
Muchos ya se preguntan cómo se vendrán los días libres en este nuevo año. Revisa acá todos los detalles.
Desde el pasado jueves 1 de enero, que el 2026 se puso en marcha en Chile y el mundo.
Es por ello que probablemente muchos ya estén pensando cómo se vendrá el calendario de feriados en este nuevo año.
Lo anterior, considerando que son jornadas en que se aprovecha de descansar, estar con la familia o para realizar un sinfín de panoramas.
El calendario de feriados 2026 en Chile
Entre celebraciones civiles y religiosas, para este 2026 se esperan un total de 16 días feriados en nuestro país.
De todos ellos, 10 caerán en días de semana, mientras que los 6 restantes corresponderán a días del fin de semana.
Cabe destacar, que en total son 5 los días feriados que serán obligatorios e irrenunciables durante el 2026.
A continuación el listado completo con los días feriados del 2026:
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo (irrenunciable)
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Sábado 4 de abril: Sábado Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador (irrenunciable)
- Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales
- Sábado 20 de junio: Día de los Pueblos Indígenas
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
- Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
- Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
- Viernes 18 de septiembre: Fiestas Patrias (irrenunciable)
- Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos
- Sábado 31 de octubre: Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)
