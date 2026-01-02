Feriados 2026 en Chile: estas son todas las fechas que serán irrenunciables

Desde el pasado jueves 1 de enero, que el 2026 se puso en marcha en Chile y el mundo.

Es por ello que probablemente muchos ya estén pensando cómo se vendrá el calendario de feriados en este nuevo año.

Lo anterior, considerando que son jornadas en que se aprovecha de descansar, estar con la familia o para realizar un sinfín de panoramas.

El calendario de feriados 2026 en Chile

Entre celebraciones civiles y religiosas, para este 2026 se esperan un total de 16 días feriados en nuestro país.

De todos ellos, 10 caerán en días de semana, mientras que los 6 restantes corresponderán a días del fin de semana.

Cabe destacar, que en total son 5 los días feriados que serán obligatorios e irrenunciables durante el 2026.

A continuación el listado completo con los días feriados del 2026: