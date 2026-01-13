En la previa del amistoso entre Everton e Independiente por la Serie Río de La Plata, Gustavo Quinteros, entrenador del “Rojo”, aclaró la situación de Felipe Loyola en el club.

Como bien te informamos en ADN Deportes, el seleccionado nacional recibió una jugosa oferta del Pisa de la Serie A italiana, que estaría dispuesto a pagar 7 millones de dólares por su pase, motivo por el cual no fue considerado para enfrentar al cuadro viñamarino.

“Loyola está en una negociación avanzada, que no sé si se va a concretar. Por precaución, hoy no va a estar, pero si no se llega a un acuerdo en esa transferencia, el viernes va a jugar”, señaló el exentrenador de Colo Colo sobre el seleccionado nacional.

Esta posible venta del ex Huachipato dejaría un gran vacío en la mitad de la cancha del elenco de Avellaneda, por lo que Quinteros ya comienza a trabajar con otras alternativas para que la ausencia de “Pipe” no pese tanto, donde otro chileno podría tener una gran oportunidad.

“Estamos trabajando mucho con Lautaro Millán y con Mateo Pérez Curci por si Loyola no está. Son dos opciones muy buenas que pueden hacer el trabajo de Felipe y hacerlo muy bien”, afirmó el DT.

Por el momento, el argentino-chileno arrancó como titular en el primer partido de pretemporada de Independiente, pero ante Everton debió esperar su oportunidad desde el banco.