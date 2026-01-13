Los hinchas de la Universidad de Chile se encuentran con mucha intriga luego de que Azul Azul se quedara sin oposición en su directorio tras la venta de acciones de la familia Schapira. Para entender mejor el caso, Los Tenores de la Tarde conversaron con José Joaquín Laso, exdirector de la concesionaria, quien criticó duramente a la actual dirigencia encabezada por Michael Clark.

“Es más de lo mismo, no hay mucha sorpresa. A mí lo que me sorprende es la poca consideración que han tenido respecto a toda la investigación que hay sobre la propiedad de Azul Azul y que sigan doblando la apuesta, por decirlo de alguna forma. Es como no tomar en cuenta en absoluto la investigación de la Fiscalía, de la CMF y los mensajes que ha enviado el senador Walker. Parece que no le entran balas a esta gente”, comenzó señalando el abogado sobre la compra del paquete accionario por parte de José Ramón Correa.

“Acá lo importante es el origen de los fondos. Si el señor Correa puso 7 millones de dólares, está perfecto, nadie lo cuestiona, pero que demuestre que tiene esos fondos. Eso es lo que me preocupa, porque si el origen del dinero es un préstamo que viene de adentro o de afuera… bueno, hay que saber quién le prestó la plata”, agregó.

Uno de los cuestionamientos que plantea Laso es el precio por el cual se compraron estas acciones, dejando una especulación al respecto. “Yo solo tengo información de prensa, no he hablado con los Schapira ni nada. Piensa que esta compra se hizo por más del doble de lo que pagó Clark. No me hace ningún sentido, salvo que haya algo más. Habrá que ver si, además de las acciones, se consiguió que se desistiera de las demandas que tienen interpuestas los Schapira. Hay que investigar”, señaló.

Consultado por cómo afecta esto en lo futbolístico, recordó la contratación de Gustavo Álvarez en la U. “Yo no lo conocía y siempre he tenido cuestionamientos. A mí siempre me llamó la atención que Álvarez tuviera una cláusula de salida en Huachipato para que la pagara la U. Ahora se fue y yo creo que todo el mundo sabía que tenía ‘cocinados’ sus dos años en Perú. Efectivamente, la cláusula que tenía yo creo que es legal, pero no fue una buena cláusula”.

“Independiente de eso, yo creo que a Sartor nunca le ha importado mucho el hincha. Todos los últimos campeonatos los ha perdido la dirigencia porque no invierte en la segunda rueda. El equipo es el que juega, pero la dirigencia tiene que ir con todo”, sentenció Laso.