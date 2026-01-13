Everton abrirá la participación de los equipos chilenos en la Serie Río de la Plata, torneo amistoso que le servirá para preparar la temporada 2026.

El cuadro viñamarino, con Javier Torrente al mando, buscará no repetir los sustos vividos en 2025, donde coqueteó con el descenso hasta la última fecha.

Para ello, los “Ruleteros” también se están reforzando y este martes anunciaron la contratación de un nuevo atacante, quien ya tuvo un paso por el club hace dos años.

A través de sus redes sociales, los “Oro y Cielo” presentaron al extremo argentino Braian Martínez como su nueva incorporación, proveniente de Independiente de Avellaneda.

El “Chaco”, que durante la última temporada defendió la camiseta de Tigre, viene de disputar 15 partidos en la Primera División de Argentina, anotando dos goles y entregando una asistencia.

En 2024, Martínez ya había llegado a Everton cedido desde Independiente. En aquella campaña, el jugador dejó muy buenas sensaciones en Viña del Mar, donde anotó cuatro tantos y entregó tres pases de gol.